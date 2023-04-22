Почему наш флаг сине-желтый, если на старых фото зафиксирован его "перевернутый" вариант?

Правильные ли цвета на современном флаге

В 1992 году Верховная Рада Украины приняла постановление об утверждении государственным символом Украины национального флага. Согласно ему флаг состоит из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхнего - синего цвета, нижнего - желтого.

Все знают, что эти цвета символизируют синее небо над желтыми пшеничными полями.

Однако на черно-белых фотографиях и в кинохрониках начала ХХ века верхняя полоса украинского флага часто светлее нижней. Этот факт часто используют поклонники "перевернутого" флага в качестве доказательства их версии.

Произнесение УНР 1919 год (скриншот Violity)

Почему же на старых фото "перевернутый" флаг

Изображение синего и желтого цветов искажалось из-за использования в фотографии бромосеребряной желатиновой эмульсии - она была менее чувствительна к спектрам выше синего и голубого.

Таким образом, при фотографировании предметов желтого, оранжевого или красного цветов отражающийся от них свет почти не действовал на фотоматериал. На негативе эти места получались светлыми, а при печати - темными. Синий и голубой цвета наоборот получались светлыми.

Присяга Директории в Каменце-Подольском (скриншот)

Лишь с 1930-х годов панхроматические сорта отрицательных пленок начали вытеснять материалы старого образца, что позволяло получать равномерную спектральную чувствительность ко всему видимому спектру.

Большинство фотографий украинской революции 1917-1921 годов выполнены на несенсибилизированных фотоматериалах, поэтому на них флаг нам кажется "перевёрнутым".

Полк им. Шевченко 1917 год (скриншот Violity)