Почему наш флаг сине-желтый, если на старых фото зафиксирован его "перевернутый" вариант?

До сих пор иногда возникают споры относительно того, каким должен быть наш флаг - сине-желтым или все же желто-синим. В законодательстве утвержден первый вариант, однако на многих старых исторических фото можем заметить "перевернутые" цвета.
О том, почему на старых кадрах национальный флаг отличается от современного, объясняют на странице группы Violity в Instagram.
В 1992 году Верховная Рада Украины приняла постановление об утверждении государственным символом Украины национального флага. Согласно ему флаг состоит из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхнего - синего цвета, нижнего - желтого.
Все знают, что эти цвета символизируют синее небо над желтыми пшеничными полями.
Однако на черно-белых фотографиях и в кинохрониках начала ХХ века верхняя полоса украинского флага часто светлее нижней. Этот факт часто используют поклонники "перевернутого" флага в качестве доказательства их версии.
Изображение синего и желтого цветов искажалось из-за использования в фотографии бромосеребряной желатиновой эмульсии - она была менее чувствительна к спектрам выше синего и голубого.
Таким образом, при фотографировании предметов желтого, оранжевого или красного цветов отражающийся от них свет почти не действовал на фотоматериал. На негативе эти места получались светлыми, а при печати - темными. Синий и голубой цвета наоборот получались светлыми.
Лишь с 1930-х годов панхроматические сорта отрицательных пленок начали вытеснять материалы старого образца, что позволяло получать равномерную спектральную чувствительность ко всему видимому спектру.
Большинство фотографий украинской революции 1917-1921 годов выполнены на несенсибилизированных фотоматериалах, поэтому на них флаг нам кажется "перевёрнутым".
Раньше мы рассказывали о том, как в древности украинцы святили паски и делились фото столетней давности.
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