Чому пралка пере речі довше, ніж треба: 5 поширених причин

Пральна машина пере довше, ніж вказує таймер - поширена проблема з приладом. Та попри загадковість "поведінки" пралки, причини автоматичного продовження циклу прання досить прості.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про причини, чому пралка пере речі довше, ніж зазначено.

Тимчасова несправність таймера

Таймери пральних машин іноді вступають у конфлікт з високоефективними функціями, такими як датчик завантаження, який намагається виміряти розмір завантаження і використати лише стільки води, скільки потрібно для завершення циклу.

Це вимірювання може вплинути на тривалість циклу прання, що робить таймер надто "оптимістичним". Крім цього, як зазначають виробники, час, вказаний у посібнику користувача, є середнім значенням і не буде точним для всіх типів прання, а залежатиме від багатьох факторів.

Якщо ситуація повторюється рідко, після декількох циклів прання підряд, можливо, якісь компоненти приладу виходять з ладу. В цьому випадку краще звернутися до майстра для комплексної перевірки пралки.

Перевантаження пральної машинки

Перевантаження пральної машинки - найбільш поширена причина автоматичного продовження циклу прання. Щоб збалансувати нерівномірне завантаження, пральна машина може збільшувати тривалість ополіскування або віджиму.

До того ж під час віджиму, який намагається видалити воду, машина може збільшити зусилля, якщо її датчики зазначатимуть, що завантаження все ще занадто вологе.

Якщо ви хочете допомогти пральній машині, краще прати схожі речі разом, а не змішувати легкі речі з важкими тканинами - та не перевантажувати прилад.

Забагато засобу для прання

Використання надмірної кількості будь-якого виду прального засобу або прання з таким, який не призначений для машин з фронтальним завантаженням, може призвести до утворення надлишкової піни.

Тоді датчики сигналізуватимуть про проблему і прилад може продовжити тривалість циклів ополіскування та загальну тривалість циклу.

Слабкий тиск води

Для ефективної роботи пральної машинки необхідний високий та стабільний тиск води. Під час проведення ремонтних робіт, тиск в трубах може падати, тому для заповнення барабана водою знадобиться більше часу.

Оскільки машинка набирає воду декілька разів, слабкий тиск призведе до збільшення тривалості всього циклу прання.

Забитий клапан подачі води

Якщо в трубі подачі води накопичуються мінерали жорсткої води, це може зменшити потік води в машину, необхідну для циклу прання.

Відповідно, пральній машині потрібно більше часу для заповнення водою під час кожного циклу, а отже, і для виконання всього процесу прання.