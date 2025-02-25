Чому потрібно знімати каблучку перед тим, як лягати спати: маловідома небезпека

Чому потрібно знімати каблучки на ніч

Експерт з ювелірних виробів Ніл Датта попереджає, що постійне носіння каблучок, особливо на ніч, може призвести до подразнення шкіри, алергічних реакцій і навіть бактеріальних інфекцій.

До того ж самі кільця можуть пошкодитися під час сну.

Щоб подовжити термін служби ваших каблучок і забезпечити здоров’я вашої шкіри, варто виробити звичку знімати кільце перед сном.

"Постійне носіння кільця, особливо під час сну, створює середовище, сприятливе для проблем зі шкірою. Кільце діє як бар’єр, затримуючи вологу, мертві клітини шкіри та бактерії", - додала експерт.

Це може призвести до контактного дерматиту, стану, який викликає червоні сверблячі висипання, особливо у людей з алергією на метал.Теплі, вологі умови ліжка також можуть сприяти розвитку грибків і бактеріальних інфекцій, які можуть загострити вже існуючі захворювання шкіри.

Знімаючи каблучку на ніч, ви дозволяєте своїй шкірі дихати, зменшуєте накопичення вологи та зводите до мінімуму ці потенційні ризики для здоров’я.

Ваші улюблені каблучки не тільки ризикують втратити свій блиск, але й можуть пошкодити структуру, якщо ви не знімаєте їх на ніч.

"Знімаючи каблучку перед сном, ви не просто зберігаєте її структурну цілісність, а свої дорогоцінні спогади та зменшуєте ризик дорогого ремонту або заміни каменю", - пояснила Ніл.

Вплив прикрас на сон

Масивна застібка сережок, гострі деталі коштовностей, ланцюжок, що туго обвиває шию можуть призвести до безсоння.

Багато поломок, деформацій, пошкоджень деталей відбувається саме у нічний час.

Важливо також пам'ятати, що походи в душ або прийняття ванни не замінюють якісне чищення прикраси. Внутрішня сторона каблучки, простір між металом і камінчиками або штифт на сережці залишаються забрудненими.

Навіть якщо спочатку це не так помітно, то згодом залишки крему або іншої косметики, пил та виділення шкіри створюють не дуже сприятливе середовище. Іноді це може подразнювати шкіру.