Почему нужно снимать кольцо перед тем, как ложиться спать: малоизвестная опасность

Почему нужно снимать кольца на ночь

Эксперт по ювелирным изделиям Нил Датта предупреждает, что постоянное ношение колец, особенно на ночь, может привести к раздражению кожи, аллергическим реакциям и даже бактериальным инфекциям.

К тому же сами кольца могут повредиться во время сна.

Чтобы продлить срок службы ваших колец и обеспечить здоровье вашей кожи, стоит выработать привычку снимать кольцо перед сном.

"Постоянное ношение кольца, особенно во время сна, создает среду, благоприятную для проблем с кожей. Кольцо действует как барьер, задерживая влагу, мертвые клетки кожи и бактерии", - добавила эксперт.

Это может привести к контактному дерматиту, состоянию, которое вызывает красные зудящие высыпания, особенно у людей с аллергией на металл. Теплые, влажные условия кровати также могут способствовать развитию грибков и бактериальных инфекций, которые могут обострить уже существующие заболевания кожи.

Снимая кольцо на ночь, вы позволяете своей коже дышать, уменьшаете накопление влаги и сводите к минимуму эти потенциальные риски для здоровья.

Ваши любимые кольца не только рискуют потерять свой блеск, но и могут повредить структуру, если вы не снимаете их на ночь.

"Снимая кольцо перед сном, вы не просто сохраняете его структурную целостность, а свои драгоценные воспоминания и уменьшаете риск дорогостоящего ремонта или замены камня", - пояснила Нил.

Влияние украшений на сон

Массивная застежка сережек, острые детали драгоценностей, цепочка, туго обвивающая шею могут привести к бессоннице.

Многие поломки, деформации, повреждения деталей происходят именно в ночное время.

Важно также помнить, что походы в душ или принятие ванны не заменяют качественную чистку украшения. Внутренняя сторона кольца, пространство между металлом и камушками или штифт на серьге остаются загрязненными.

Даже если сначала это не так заметно, то со временем остатки крема или другой косметики, пыль и выделения кожи создают не очень благоприятную среду. Иногда это может раздражать кожу.