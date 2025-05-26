Чому потрібно засинати в шкарпетках: секрет якісного сну, про який ви не знали

Ідеальні умови для засинання

"Оптимальна температура в приміщенні для сну - приблизно 18,3 градуса. Загалом у межах 18-20 градусів людині комфортно засинати", - зазначає експертка.

За її словами, під час засинання важливо, щоб температура тіла між верхніми й нижніми кінцівками вирівнювалася. Саме тому людям з холодними ногами складніше заснути.

"Чутливі люди завжди відчувають, коли холодні ноги та некомфортно заснути. Тобто, ми розуміємо на такому рівні, скажімо, регуляторному, як собі допомогти", - пояснює Пилипенко.

Як пов'язана температура і мелатонін

Мелатонін - головний "посланець ночі" в нашому організмі - починає активно вироблятися лише в темряві. Але він не тільки регулює цикл сну, а й знижує температуру тіла, допомагаючи налаштувати організм на відпочинок.

Тому важливо не лише приглушити світло ввечері, а й знизити температуру повітря в кімнаті. Провітрювання, кондиціонер - усе це сприяє засинанню.

Теплий душ - спосіб швидше заснути

Ще один простий метод - прийняти теплий душ перед сном. Завдяки цьому організм через шкіру починає віддавати тепло, а внутрішня температура знижується. Це допомагає мозку отримати сигнал: час спати.

"У нас починається тепловіддача через шкірні покриви, і таким чином внутрішня температура тіла знижується", - підсумовує Пилипенко.