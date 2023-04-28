Чому порожню пляшку не можна ставити на стіл: суть прикмети

Що може статись

Вважається, що порожня пляшка, яку поставили на стіл, може принесе в родину нещастя та багато іншим проблем:

порожня тара відлякує фінансовий добробут і достаток, натомість символізує дні в злиднях;

може привернути в домівку хвороби;

для жінок порожня пляшка на столі віщує проблеми з репродуктивною функцією;

у пустій пляшці може оселитися злий дух чи прокляття, які потім приноситимуть невдачі.

Пояснення прикмети

Існує думка, що порожні пляшки на столі приносять у будинок бідність. Якщо ж на стіл поставити порожню пляшку, то господині будинку незабаром не буде чим накрити цей стіл.

Ще здавна вважалося, що сумлінна господиня завжди метушиться навколо гостей, то підставляючи нову порцію страви, то прибираючи порожній посуд. Але якщо господиня раптом залишила на поверхні порожню пляшку, то значить, що гостям пора збиратися додому

До того ж порожні пляшки можуть просто займати вільний простір на столі та заважати гостям. Також ненаповнену місткість дуже просто впустити і розбити.