UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому порожню пляшку не можна ставити на стіл: суть прикмети

Чому не можна ставити пусту пляшку на стіл (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час застілля спорожнюються пляшки з напоями та алкоголем і їх одразу ставлять на підлогу. У першу чергу це звільняє місце для інших страв і до того ж існує прикмета, що порожню тару не можна залишати на столі.

Чому порожні пляшки не можна ставити на стіл - читайте на Styler нижче.

Що може статись

Вважається, що порожня пляшка, яку поставили на стіл, може принесе в родину нещастя та багато іншим проблем:

  • порожня тара відлякує фінансовий добробут і достаток, натомість символізує дні в злиднях;
  • може привернути в домівку хвороби;
  • для жінок порожня пляшка на столі віщує проблеми з репродуктивною функцією;
  • у пустій пляшці може оселитися злий дух чи прокляття, які потім приноситимуть невдачі.

Пояснення прикмети

Існує думка, що порожні пляшки на столі приносять у будинок бідність. Якщо ж на стіл поставити порожню пляшку, то господині будинку незабаром не буде чим накрити цей стіл.

Ще здавна вважалося, що сумлінна господиня завжди метушиться навколо гостей, то підставляючи нову порцію страви, то прибираючи порожній посуд. Але якщо господиня раптом залишила на поверхні порожню пляшку, то значить, що гостям пора збиратися додому

До того ж порожні пляшки можуть просто займати вільний простір на столі та заважати гостям. Також ненаповнену місткість дуже просто впустити і розбити.

Раніше ми повідомляли, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.

Також ми писали, що значить розбита чашка у вівторок, середу чи інший день.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикметипляшка