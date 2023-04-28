Чому порожню пляшку не можна ставити на стіл: суть прикмети

Під час застілля спорожнюються пляшки з напоями та алкоголем і їх одразу ставлять на підлогу. У першу чергу це звільняє місце для інших страв і до того ж існує прикмета, що порожню тару не можна залишати на столі.
Чому порожні пляшки не можна ставити на стіл - читайте на Styler нижче.
Вважається, що порожня пляшка, яку поставили на стіл, може принесе в родину нещастя та багато іншим проблем:
Існує думка, що порожні пляшки на столі приносять у будинок бідність. Якщо ж на стіл поставити порожню пляшку, то господині будинку незабаром не буде чим накрити цей стіл.
Ще здавна вважалося, що сумлінна господиня завжди метушиться навколо гостей, то підставляючи нову порцію страви, то прибираючи порожній посуд. Але якщо господиня раптом залишила на поверхні порожню пляшку, то значить, що гостям пора збиратися додому
До того ж порожні пляшки можуть просто займати вільний простір на столі та заважати гостям. Також ненаповнену місткість дуже просто впустити і розбити.
Раніше ми повідомляли, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.
Також ми писали, що значить розбита чашка у вівторок, середу чи інший день.