Почему пустую бутылку нельзя ставить на стол: суть приметы

Во время застолья опорожняются бутылки с напитками и алкоголем, и их сразу ставят на пол. В первую очередь это освобождает место для других блюд и к тому же существует примета, что пустую тару нельзя оставлять на столе.
Почему пустые бутылки нельзя ставить на стол - читайте на Styler ниже.
Считается, что пустая бутылка, которую поставили на стол, может принести в семью несчастья и многое другое:
Существует мнение, что пустые бутылки на столе приносят в дом бедность. Если же на стол поставить пустую бутылку, то хозяйке дома вскоре нечем будет накрыть этот стол.
Еще издавна считалось, что добросовестная хозяйка всегда суетится вокруг гостей, то подставляя новую порцию блюда, то убирая пустую посуду. Но если хозяйка вдруг оставила на поверхности пустую бутылку, то значит, что гостям пора собираться домой
К тому же, пустые бутылки могут просто занимать свободное пространство на столе и мешать гостям. Также ненаполненную емкость очень просто уронить и разбить.
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