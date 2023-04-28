Почему пустую бутылку нельзя ставить на стол: суть приметы

Что может произойти

Считается, что пустая бутылка, которую поставили на стол, может принести в семью несчастья и многое другое:

пустая тара отпугивает финансовое благополучие и достаток, символизируя дни в нищете;

может привлечь в дом болезни;

для женщин пустая бутылка на столе предвещает проблемы с репродуктивной функцией;

в пустой бутылке может поселиться злой дух или проклятие, которые будут потом приносить неудачи.

Объяснение приметы

Существует мнение, что пустые бутылки на столе приносят в дом бедность. Если же на стол поставить пустую бутылку, то хозяйке дома вскоре нечем будет накрыть этот стол.

Еще издавна считалось, что добросовестная хозяйка всегда суетится вокруг гостей, то подставляя новую порцию блюда, то убирая пустую посуду. Но если хозяйка вдруг оставила на поверхности пустую бутылку, то значит, что гостям пора собираться домой

К тому же, пустые бутылки могут просто занимать свободное пространство на столе и мешать гостям. Также ненаполненную емкость очень просто уронить и разбить.