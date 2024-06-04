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Чому полуниця так смакує з шоколадом. Відомий "телехімік" все пояснив

Вівторок 04 червня 2024 17:21
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Чому полуниця так смакує з шоколадом. Відомий "телехімік" все пояснив Чому полуниця так смакує з шоколадом (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Гліб Репіч

В Україні настало літо, а з ним і час найсолодшої полуниці, яка дуже смакує у поєднанні з шоколадом. Чому саме з ним наші рецептори "вибухають"?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео хіміка Гліба Репіча в Instagram.

Чому полуниця добре смакує з шоколадом?

Гліб пояснив, що полуничний запах ягоді надають дві молекули - фуранеол та метилфуранеол, які є дуже леткі.

"Ми швидко відчуваємо аромат полуниці, але так само швидко він згасає", - повідомив хімік.

Шоколад в свою чергу містить какао-масло, тобто жир, і коли шоколад торкається полуниці, жир розчиняє в собі молекули її запаху, посилюючи та помножуючи аромат ягоди!

"А ще шоколад містить цукор, який класно контрастує з кислинкою полуниці і найголовніше речовину - фенілетиламін", - резюмував експерт.

Нагадаємо, що в Києві продають черешню по "космічній" ціні.

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Ягоди Шоколадки
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