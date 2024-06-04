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Почему клубника такая вкусная с шоколадом. Известный "телехимик" все объяснил

Вторник 04 июня 2024 17:21
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Почему клубника такая вкусная с шоколадом. Известный "телехимик" все объяснил Почему клубника так нравится с шоколадом (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Глеб Репич

В Украине наступило лето, а с ним и время самой сладкой клубники, очень вкусной в сочетании с шоколадом. Почему именно с ним наши рецепторы "взрываются"?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео химика Глеба Репича в Instagram.

Почему клубника хорошо сочетается с шоколадом?

Глеб объяснил, что клубничный запах ягоды придают две молекулы - фуранеол и метилфуранеол, которые очень летучие.

"Мы быстро чувствуем аромат клубники, но так же быстро он угасает", - сообщил химик.

Шоколад в свою очередь содержит какао-масло, то есть жир, и когда шоколад касается клубники, жир растворяет в себе молекулы ее запаха, усиливая и умножая аромат ягоды!

"А еще шоколад содержит сахар, который классно контрастирует с кислинкой клубники и самое главное вещество - фенилэтиламин", – резюмировал эксперт.

Напомним, что в Киеве продают черешню по "космической" цене.

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Ягоды Шоколадки
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