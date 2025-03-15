Чому північ "угорі" на картах? Версія, яку вам не розкажуть у школі

Коли північ не була угорі

Сьогодні північ здається природним вибором для верхньої частини карти, але в давнину все було інакше. Найстаріша топографічна карта - Туринський папірус - показує світ із півднем угорі. Це цілком логічно для стародавніх єгиптян, адже саме звідти тече Ніл, що був для них джерелом життя.

Інші культури теж мали свої підходи. У середньовічній Європі популярними були карти, де схід був угорі - оскільки саме там сходить сонце. Це відобразилося навіть у мові: слово "орієнтуватися" походить від латинського orient, що означає "схід". Подібні традиції простежуються і в Індії, кельтських народах і навіть у ранніх англійських картах.

У мусульманських країнах південь часто ставили угорі, адже більшість мусульманських земель розташовані на північ від Мекки. Тому середньовічні арабські картографи, на відміну від європейських, розташовували священне місто зверху.

Мусульманська середньовічна карта з півднем угорі (зображення: Вікіпедія)

Як північ став домінуючим

Здавалося б, світ міг залишатися із "різнобічними" картами й надалі, але у XVI столітті ситуація змінилася. Ключову роль відіграв фламандський картограф Герард Меркатор, який у 1569 році створив карту, що докорінно змінила картографію.

Його проєкція була першою, яка враховувала кривину Землі й дозволяла мореплавцям будувати прямі маршрути. І саме на ній північ вперше стабільно опинилася угорі. Чому Меркатор зробив такий вибір - достеменно невідомо. Він сам писав, що полюси неважливі, адже ніхто туди не пливе. Але його рішення стало стандартом.

Деякі вважають, що на вибір півночі вплинув компас, адже його стрілка традиційно вказує на північ. Однак компаси використовували ще в X столітті, а карти зі сходом угорі створювали аж до XVI століття. Тож швидше за все, це був збіг обставин, який закріпився завдяки популярності карти Меркатора.

Карта Меркатора з північчю зверху (зображення: Вікіпедія)

Чи залишається північ угорі сьогодні?

Сьогодні ми автоматично сприймаємо північ угорі як стандарт, але чи справді це так важливо? В космосі немає поняття "вгору" чи "вниз", проте навіть там люди продовжують слідувати звичній схемі. Наприклад, відома фотографія Землі Blue Marble, зроблена NASA у 1972 році, спочатку мала Антарктиду угорі - але її перевернули, щоб не заплутувати людей.

Однак у сучасних навігаційних системах північ більше не є головною. Карти на телефонах та в автомобільних GPS орієнтуються за напрямком руху користувача, а не за компасом. Так ми повертаємося до стародавніх традицій: не світ диктує нам напрямок, а ми самі визначаємо, що має бути угорі.

В оригіналі на цьому фото Антарктида була угорі (фото: Вікіпедія)

Чи зміняться карти в майбутньому?

Якщо століття тому північ угорі стала нормою через карти Меркатора, то сучасні технології можуть її змінити. Супутникова навігація і віртуальна реальність вже руйнують цей стандарт. На багатьох сайтах і мобільних додатках є карти, де можна обертати світ у будь-якому напрямку.

Деякі країни навіть створюють альтернативні карти: в Австралії популярні карти, де їхній континент угорі, а решта світу - "вниз головою". У деяких африканських країнах з’являються карти, де Європа й Америка опиняються внизу.

Тож можливо, через кілька століть питання "Чому північ угорі?" здаватиметься таким же дивним, як колись виглядало би запитання "Чому схід угорі?". Адже в картографії, як і в житті, усе залежить від того, з якого боку подивитися.

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