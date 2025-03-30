Чому після розриву хочеться повернутися до колишнього партнера? 5 простих причин

Розрив - це кінець. Але чому ж тоді так часто з’являється думка: "А може, ми ще могли б бути разом?" Це не просто ностальгія чи слабкість - за цим стоять цілком реальні психологічні механізми.
Чому після закінчення стосунків хочеться повернутися до колишнього партнера або партнерки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Як пояснює експерт, навіть якщо стосунки були далекими від ідеалу, вони були звичними. Людський мозок ненавидить зміни та намагається повернути нас у знайоме середовище, навіть якщо воно не робило нас щасливими.
Через деякий час після розриву пам’ять витирає негатив і залишає лише хороші моменти.
Ви вже не згадуєте сварки, непорозуміння, біль, зате яскраво бачите смішні моменти, пристрасні ночі та "особливий зв'язок", - пояснює коуч.
Незалежно від того, хто ініціював розрив, залишитися одному - страшно. А повернення до колишнього здається швидким і простим способом заповнити цю порожнечу.
У тривалих стосунках формується зв'язок не лише на рівні емоцій, а й на рівні хімії мозку. Якщо партнер був для вас джерелом підтримки, радості чи навіть конфліктів, розрив сприймається як "ломка".
Після розставання потрібно вчитися жити заново: змінювати звички, шукати нових людей, будувати нові стосунки.
"Це складно і незрозуміло. А старий варіант здається знайомим і простим", - додає експерт.
Якщо розставання було імпульсивним і ви обоє готові працювати над помилками, іноді дати стосункам другий шанс варто.
Але якщо розрив відбувся через несумісність, токсичність чи відсутність любові, повернення - це просто втеча від самотності.
"Якщо ви не можете розібратися у своїх почуттях, коуч допоможе подивитися на ситуацію з боку і зрозуміти: це справжнє бажання чи просто страх невідомого? Бо повертатися варто тільки тоді, коли ви впевнені, що цього дійсно хочете", - резюмує Віталій Курсік.
Вас може зацікавити: