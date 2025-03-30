Чому після розриву хочеться повернутися до колишнього партнера? 5 простих причин

Зона комфорту сильніша за логіку

Як пояснює експерт, навіть якщо стосунки були далекими від ідеалу, вони були звичними. Людський мозок ненавидить зміни та намагається повернути нас у знайоме середовище, навіть якщо воно не робило нас щасливими.

Ідеалізація минулого

Через деякий час після розриву пам’ять витирає негатив і залишає лише хороші моменти.

Ви вже не згадуєте сварки, непорозуміння, біль, зате яскраво бачите смішні моменти, пристрасні ночі та "особливий зв'язок", - пояснює коуч.

Страх самотності

Незалежно від того, хто ініціював розрив, залишитися одному - страшно. А повернення до колишнього здається швидким і простим способом заповнити цю порожнечу.

Емоційна залежність

У тривалих стосунках формується зв'язок не лише на рівні емоцій, а й на рівні хімії мозку. Якщо партнер був для вас джерелом підтримки, радості чи навіть конфліктів, розрив сприймається як "ломка".

Страх нового

Після розставання потрібно вчитися жити заново: змінювати звички, шукати нових людей, будувати нові стосунки.

"Це складно і незрозуміло. А старий варіант здається знайомим і простим", - додає експерт.

Чи варто повертатися?

Якщо розставання було імпульсивним і ви обоє готові працювати над помилками, іноді дати стосункам другий шанс варто.

Але якщо розрив відбувся через несумісність, токсичність чи відсутність любові, повернення - це просто втеча від самотності.

"Якщо ви не можете розібратися у своїх почуттях, коуч допоможе подивитися на ситуацію з боку і зрозуміти: це справжнє бажання чи просто страх невідомого? Бо повертатися варто тільки тоді, коли ви впевнені, що цього дійсно хочете", - резюмує Віталій Курсік.

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