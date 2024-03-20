Чому після розлучення Аріана Гранде має виплатити екс-чоловіку понад мільйон доларів

Детальніше про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Аріана Гранде зобов’язана виплатити екс-чоловіку понад мільйон доларів

Всесвітньо відома співачка Аріана Гранде вже офіційно завершила процес розлучення зі своїм чоловіком Далтоном Гомесом, з яким прожила у шлюбі неповних 3 роки. Як відомо, розлучення пройшло спокійно та без сварок.

Рішення Вищого суду Лос-Анджелеса про розірвання шлюбу стало офіційним 19 березня, через шість місяців після того, як Гранде подала заяву на розлучення з 28-річним брокером.

Оскільки подружжя мало шлюбну угоду, не мало дітей і значних юридичних суперечок, це дозволило розлученню пройти досить швидко.

Аріана Гранде має виплатити колишньому велику суму грошей (фото: instagram.com/arianagrande)

Але тепер 30-річна співачка має зобов’язання виплатити колишньому одноразово 1 мільйон 250 тисяч доларів згідно зі шлюбним контрактом, який екс-подружжя уклало ще перед весіллям.

Також Аріана має сплатити гонорари для адвокатів свого вже колишнього чоловіка, сума яких становить до 25 тисяч доларів.

Також Далтон отримає від Гранде за продаж спільно придбаного майна під час шлюбу, а саме, їхнього будинку в Лос-Анджелесі.

У своїй петиції Аріана назвала причиною розлучення непримиренні розбіжності. Та варто нагадати, що пара почала зустрічатися в січні 2020 року. Проте крізь 3 роки стало відомо, що їхня сім'я розпалась.