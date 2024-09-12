Чому підлітки мають неприємний для батьків запах: відповідь лікаря

Чому підлітки мають специфічний запах?

Після народження матері вміють розпізнавати запах тіла власної дитини і віддають перевагу цьому запаху серед інших. Батьки сприймають запах тіла немовлят віком до 12 місяців як приємний, і запах їх власної дитини є кращим від запаху інших немовлят.

Насправді, ця перевага пов’язана зі схожістю людського лейкоцитарного антигену. Але доведено, материнська перевага запаху власної дитини змінюється протягом зростання дитини.

Огида до знайомих запахів власної дитини протилежної статі може, отже, служити нюховим механізмом для запобігання інбридингу( інцесту по-простому).

І матері можуть постійно ідентифікувати запахи тіла своєї дитини протягом усього періоду розвитку, за винятком раннього статевого дозрівання. Нездатність матерів сприйняття запахів своєї дитини у пубертаті-це нормально.

Під час цього періоду розвитку підвищується кількість стероїдних гормонів, що, як наслідок, може збільшити інтенсивність запахів дитини. Отже, дитина більше не пахне знайомим.

За словами лікаря, це не назавжди.У цій віковій групі після статевого дозрівання цей ефект зникає, коли "новий" запах знову стає знайомим після тривалого впливу.

Для дівчат і їх мам ця реакція менш виражена через вплив естрадіолу, який є у осіб жіночої статі. А ось тестостерон діє як потужний нюховий сигнал, сигналізуючи про зрілість хлопчика для матерів. Тобто роблять хлопчика неприємним для сприйняття матірʼю як особу чоловічої статі, з якою можливі сексуальні відносини.

У невеличких дослідженнях також доведено про несприйняття запахів у парі батько-донька в пубертатному віці.

Також у дослідженні, опублікованому 21 березня в журналі Communications Chemistry, дослідники охарактеризували хімічний склад поту підлітків і порівняли його зі складом запахів немовлят і малюків.

Вони виявили, що як з якісної, так і з кількісної точки зору, запах тіла дітей різко змінюється після початку статевого дозрівання.

Команда німецьких вчених дослідила, який запах виділяють потові залози немовлят і підлітків. З'ясувалося, що до трьох років діти можуть пахнути квітами або милом, але під час статевого дозрівання запах тіла дуже часто стає неприємним. На думку науковців, це не "побічний ефект" гормональних змін, а навмисно створений природою важливий механізм.

Науковці Центру дослідження ароматів і запахів Ерланген-Нюрнберга заявили, що зміна запаху тіла під час розвитку впливає на взаємодію між батьками й дітьми.

За словами вчених, навпаки, запах тіла дітей пубертатного віку стає менш приємним, що сприяє сепарації дитини від батьків та її дорослішанню на цьому етапі розвитку.