Дослідники знайшли "надзвичайно дешевий і простий" спосіб скоротити простуду у дітей на 2 дні

Британські дослідники стверджують, що назальні краплі з гіпертонічним розчином можуть скоротити нежить у дитини на два дні та зменшити ризик захворювання членів сім’ї.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eurek Alert.

Що відомо про дослядження

Професор Единбурзького університету Стів Каннінгем повідомив, що діти хворіють від 10 до 12 разів на рік на інфекції верхніх дихальних шляхів, які ми називаємо простудними захворюваннями.

"Є ліки для полегшення симптомів, такі як парацетамол та ібупрофен, але немає ліків, які могли б полегшити застуду швидше", - сказав він.

Для дослідження дослідники навчили батьків, як робити та застосовувати краплі з солоною водою в носі своїх дітей. Три краплі вводили в кожну ніздрю принаймні чотири рази на день, доки 150 маленьким дітям не стало краще.

"Ми виявили, що діти, які застосовували краплі для носа з солоною водою, мали симптоми застуди в середньому протягом шести днів, тоді як ті, хто отримував звичайний догляд, мали симптоми протягом восьми днів", - сказав Каннінгем.

Діти, які отримували солоні краплі в ніс, також потребували менше ліків під час хвороби.

Лише 46% родин, які закапували ніс, повідомили, що члени сім’ї підхопили застуду дитини, проти 61% інших сімей.

82% батьків сказали, що краплі в ніс допомогли їхній дитині швидко одужати, а 81% заявили, що вони будуть використовувати краплі в майбутньому.

Дослідження незабаром буде представлено на конгресі Європейського респіраторного товариства у Відні, Австрія.

Головний дослідник дослідження, вірусолог-консультант Сандіп Рамалінгам, зазначив, що жителі Південної Азії часто використовують розчини солоної води для лікування застуди.