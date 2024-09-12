Почему у подростков неприятный для родителей запах: ответ врача

Почему у подростков специфический запах?

После рождения матери умеют распознавать запах тела собственного ребенка и предпочитают этот запах среди других. Родители воспринимают запах тела младенцев в возрасте до 12 месяцев как приятный, и запах их собственного ребенка лучше запаха других младенцев.

На самом деле это преимущество связано с сходством человеческого лейкоцитарного антигена. Но доказано, что материнское преимущество запаха собственного ребенка меняется в течение роста ребенка.

Отвращение к знакомым запахам собственного ребенка противоположного пола может, следовательно, служить обонятельным механизмом для предотвращения инбридинга (инцеста по-простому).

И матери могут постоянно идентифицировать запахи тела ребенка в течение всего периода развития, за исключением раннего полового созревания. Неспособность матерей восприятия запахов своего ребенка в пубертате это нормально.

В этот период развития повышается количество стероидных гормонов, что, как следствие, может увеличить интенсивность запахов ребенка. Следовательно, ребенок больше не пахнет знакомым.

По словам врача, это не навсегда. В этой возрастной группе после полового созревания этот эффект исчезает, когда "новый" запах снова становится знаком после длительного воздействия.

Для девушек и их мам эта реакция менее выражена из-за влияния эстрадиола, имеющегося у лиц женского пола. А вот тестостерон действует как мощный обонятельный сигнал, сигнализируя о зрелости мальчика для матерей. То есть делают мальчика неприятным для восприятия матерью как человека мужского пола, с которым возможны сексуальные отношения.

В небольших исследованиях также доказано о неприятии запахов в паре отец-дочка в пубертатном возрасте.

Также в исследовании, опубликованном 21 марта в журнале Communications Chemistry, исследователи охарактеризовали химический состав пота подростков и сравнили его с составом запахов младенцев и малышей.

Они обнаружили, что как с качественной, так и количественной точки зрения, запах тела детей резко меняется после начала полового созревания.

Команда немецких ученых исследовала, какой запах выделяют потовые железы младенцев и подростков. Выяснилось, что к трем годам дети могут пахнуть цветами или мылом, но во время полового созревания запах тела часто становится неприятным. По мнению ученых, это не побочный эффект гормональных изменений, а намеренно созданный природой важный механизм.

Ученые Центра исследования ароматов и запахов Эрланген-Нюрнберга заявили, что изменение запаха тела во время развития оказывает влияние на взаимодействие между родителями и детьми.

По словам ученых, наоборот, запах тела детей пубертатного возраста становится менее приятным, что способствует сепарации ребенка от родителей и его взрослению на этом этапе развития.