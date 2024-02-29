Чому під час морських круїзів роздають морозиво і до чого тут покійники. Ви будете здивовані

Чому на лайнерах роздають морозиво

Жінка розповіла, що іноді під час круїзних подорожей пасажирам влаштовують так звані вечірки з морозивом. Усі охочі безкоштовно отримують холодний десерт та радіють.

Але це робиться не просто так. І мало хто здогадується, чому проводяться такі "щедрі акції".

Чому на круїзних лайнерах роздають морозиво (скріншот)

Інформація, яку оприлюднила блогерка, ошелешила мережу. Відео швидко стало "вірусним" та зібрало вже майже 2,5 мільйони переглядів.

А у коментарях з'явилися люди, які підтвердили її слова. Моряк та медик круїзного лайнера написали, що жінка не бреше.