Чому під час морських круїзів роздають морозиво і до чого тут покійники. Ви будете здивовані

Блогерка Дара Такер, яка раніше працювала співачкою на круїзних лайнерах, розкрила моторошну таємницю. Вона розповіла, чому під час таких подорожей пасажирів раптово пригощають морозивом. Як виявилося, це не щедрість власників круїзного лайнера.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогерка поділилася у TikTok.
Жінка розповіла, що іноді під час круїзних подорожей пасажирам влаштовують так звані вечірки з морозивом. Усі охочі безкоштовно отримують холодний десерт та радіють.
Але це робиться не просто так. І мало хто здогадується, чому проводяться такі "щедрі акції".
Чому на круїзних лайнерах роздають морозиво (скріншот)
Інформація, яку оприлюднила блогерка, ошелешила мережу. Відео швидко стало "вірусним" та зібрало вже майже 2,5 мільйони переглядів.
А у коментарях з'явилися люди, які підтвердили її слова. Моряк та медик круїзного лайнера написали, що жінка не бреше.
Раніше ми розповідали, що жінка знайшла у МакФлурі неїстівний "сюрприз" і ледь стримувала емоції.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, яка стара лялька нікому не сподобається, але принесе чимало грошей.