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Почему во время морских круизов раздают мороженое и при чем здесь покойники. Вы будете удивлены

Что делают с трупами на лайнерах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Дара Такер, ранее работавшая певицей на круизных лайнерах, раскрыла жуткую тайну. Она рассказала, почему во время таких поездок пассажиров внезапно угощают мороженым. Как выяснилось, это не щедрость владельцев круизного лайнера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша поделилась в TikTok.

Почему на лайнерах раздают мороженое

Женщина рассказала, что иногда во время круизных путешствий пассажирам устраивают так называемые вечеринки с мороженым. Все желающие бесплатно получают холодный десерт и радуются.

Но это делается не просто так. И мало кто догадывается, почему проводятся подобные "щедрые акции".

Почему на круизных лайнерах раздают мороженое (скриншот)

Информация, которую обнародовала блогерша, ошеломила сеть. Видео быстро стало "вирусным" и собрало уже около 2,5 миллионов просмотров.

А в комментариях появились люди, подтвердившие ее слова. Моряк и медик круизного лайнера написали, что женщина не лжет.

 

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