Почему во время морских круизов раздают мороженое и при чем здесь покойники. Вы будете удивлены

Почему на лайнерах раздают мороженое

Женщина рассказала, что иногда во время круизных путешствий пассажирам устраивают так называемые вечеринки с мороженым. Все желающие бесплатно получают холодный десерт и радуются.

Но это делается не просто так. И мало кто догадывается, почему проводятся подобные "щедрые акции".

Почему на круизных лайнерах раздают мороженое (скриншот)

Информация, которую обнародовала блогерша, ошеломила сеть. Видео быстро стало "вирусным" и собрало уже около 2,5 миллионов просмотров.

А в комментариях появились люди, подтвердившие ее слова. Моряк и медик круизного лайнера написали, что женщина не лжет.