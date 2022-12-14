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Почему во время блекаута или отсутствия связи следует включать переадресацию звонков: объяснение

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Среда 14 декабря 2022 16:55
Почему во время блекаута или отсутствия связи следует включать переадресацию звонков: объяснение Как оставаться на связи на случай блекаута (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Из-за частых перебоев с электрикой в Украине возникают проблемы с мобильной связью. Люди иногда долго не могут дозвониться друг к другу. В таких случаях следует сделать переадресацию вызовов на номера родственников или близких, находящихся за границей.

Об этом рассказал эксперт по телекоммуникациям Роман Химич в Telegram.

Как включить переадресацию на мобильном

Когда абонент будет недоступен, переадресация направит звонок другому абоненту. За кордоном мобильные связи обычно не выключают, поэтому туда дозвониться несложно. Близкие смогут передать сообщение человеку, как только он появится в сети.

"Это позволит резко уменьшить вероятность ситуации, когда сначала вы были недоступны, затем вызывающая сторона оказывается без связи, и так по несколько дней", - пояснил Роман Химич.

Однако при такой опции могут возникнуть трудности с голосовыми сообщениями на иностранном языке.

"Если человек, на номер которого настроена переадресация, тоже оказывается недоступным, то звонящий услышит венгерский, немецкий или другой непонятный язык. Стоит заранее предупредить родственников о такой опции. А еще следует учитывать стоимость звонков за границу, хотя переадресационные услуги полностью бесплатные", - добавил эксперт.

Как включить переадресацию: универсальные коды для всех операторов Украины

Если нет связи: **62*номер#

Для всех звонков: **21*номер#

Если успели ответить: **61*номер#

Отменить все типы переадресации: ##002#

Нужно указывать номер, на который должны поступать переадресованные вызовы. Его следует ввести без скобок в том же формате, что и при обычном вызове (380ХХХХХХХ).

Вызов поступает на другой номер, если абонент не отвечает в течение 20 секунд. Этот интервал можно изменить с помощью комбинации *61*номер**ZZ#, где ZZ - время ожидания в секундах.

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