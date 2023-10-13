Чому переведення дитини в іншу школу - не завжди гарна ідея: це важливо знати батькам

У яких ситуація можна змінювати школу

Перехід дитини до іншої школи пов'язаний з багатьма труднощами і неприємними нюансами. До них відносять:

склались важкі стосунки з класом - нерідко діти об'єднують і починають ображати слабших хлопців

погане ставлення вчителя

дитина може бути дуже замкнена і губитися серед своїх однолітків

переїзд в інший район

дитині дуже складно дається шкільна програма -

Що варто знати батькам

Експерти радять не поспішати та дозволити дитині будувати стосунки з вчителем та однолітками без допомоги дорослих.

Колишня вчителька з Чикаго Часто Дайна Абрахам розповіла, що найчастіше батьки чують відгуки про педагогів від сусідів або друзів і роблять передчасні висновки.

Також у батьків виникають і хвилювання через поведінку або підхід вчителя, як він враховує потреби школяра та як впливає на нього та на навчання. Намагаючись зрозуміти і вирішити ці проблеми, батьки аналізують слова та дії педагога й шукають способи покращити ситуацію.

Однак, батькам важливо пам’ятати, що вчителі поділяють їхню мету - щоб учень був успішним. Однак, не варто при першій же проблемі зациклюватися лише на переведенні школяра до іншого класу.

"Я думаю, що спочатку потрібно почати з менших альтернатив і рішень, а потім змінити вчителя. Це має бути останнім кроком", - додала Абрахам.

Як можна вирішити ситуацію

Є багато речей, які педагог може зробити, аби школяр почувався комфортніше в класі. Зокрема, учень має також вчитися будувати з учителем дружні стосунки.

Вчителька Лейсі Робінсон додала, що те, які стосунки з педагогом мала одна дитина, може відрізнятися від того, які будуть в іншої.

Робінсон додала, що бувають випадки, коли зміна вчителя є доцільним кроком, а саме через конкретні причини, а не просто через неприязнь батьків до певного працівника школи.

"Якщо вчитель демонструє відсутність віри в потенціал конкретного учня, це може бути вагомою причиною для його зміни", - сказала Робінсон.

Існує ймовірність, що переведення може нашкодити, адже батьки вважатимуть, що інший вчитель допоможе дитині стати більш успішною. Але може статись так, що в іншій школі у дитини буде ще більше проблем.

До того ж завжди можна поговорити з директором або вчителем про проблеми, які вас турбують у навчанні вашої дитини.