Чому переведення дитини в іншу школу - не завжди гарна ідея: це важливо знати батькам

Іноді навчання дітей в школі супроводжується певними труднощами. І часто батьки, аби їх подолати, змінюють заклад освіти. Однак, варто знати, як таке рішення може вплинути на дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Перехід дитини до іншої школи пов'язаний з багатьма труднощами і неприємними нюансами. До них відносять:
Експерти радять не поспішати та дозволити дитині будувати стосунки з вчителем та однолітками без допомоги дорослих.
Колишня вчителька з Чикаго Часто Дайна Абрахам розповіла, що найчастіше батьки чують відгуки про педагогів від сусідів або друзів і роблять передчасні висновки.
Також у батьків виникають і хвилювання через поведінку або підхід вчителя, як він враховує потреби школяра та як впливає на нього та на навчання. Намагаючись зрозуміти і вирішити ці проблеми, батьки аналізують слова та дії педагога й шукають способи покращити ситуацію.
Однак, батькам важливо пам’ятати, що вчителі поділяють їхню мету - щоб учень був успішним. Однак, не варто при першій же проблемі зациклюватися лише на переведенні школяра до іншого класу.
"Я думаю, що спочатку потрібно почати з менших альтернатив і рішень, а потім змінити вчителя. Це має бути останнім кроком", - додала Абрахам.
Є багато речей, які педагог може зробити, аби школяр почувався комфортніше в класі. Зокрема, учень має також вчитися будувати з учителем дружні стосунки.
Вчителька Лейсі Робінсон додала, що те, які стосунки з педагогом мала одна дитина, може відрізнятися від того, які будуть в іншої.
Робінсон додала, що бувають випадки, коли зміна вчителя є доцільним кроком, а саме через конкретні причини, а не просто через неприязнь батьків до певного працівника школи.
"Якщо вчитель демонструє відсутність віри в потенціал конкретного учня, це може бути вагомою причиною для його зміни", - сказала Робінсон.
Існує ймовірність, що переведення може нашкодити, адже батьки вважатимуть, що інший вчитель допоможе дитині стати більш успішною. Але може статись так, що в іншій школі у дитини буде ще більше проблем.
До того ж завжди можна поговорити з директором або вчителем про проблеми, які вас турбують у навчанні вашої дитини.
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