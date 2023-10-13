Почему перевод ребенка в другую школу - не всегда хорошая идея: это важно знать родителям

В каких ситуациях можно менять школу

Переход ребенка в другую школу связан со многими трудностями и неприятными нюансами. К ним относятся:

сложились трудные отношения с классом - нередко дети объединяют и начинают оскорблять более слабых мальчиков

плохое отношение учителя

ребенок может быть очень замкнут и теряться среди своих сверстников

переезд в другой район

ребенку очень сложно дается школьная программа.

Что следует знать родителям

Эксперты советуют не спешить и разрешить ребенку строить отношения с учителем и сверстниками без помощи взрослых.

Бывшая учительница из Чикаго Часто Дайна Абрахам рассказала, что чаще всего родители слышат отзывы о педагогах от соседей или друзей и делают преждевременные выводы.

Также у родителей возникают и волнения из-за поведения или подхода учителя, как он учитывает потребности школьника и как влияет на него и на обучение. Пытаясь понять и решить эти проблемы, родители анализируют слова и действия педагога и ищут способы улучшить ситуацию.

Однако родителям важно помнить, что учителя разделяют их цель - чтобы ученик был успешным. Однако, не стоит при первой же проблеме зацикливаться только на переводе школьника в другой класс.

"Я думаю, что сначала нужно начать с меньших альтернатив и решений, а затем сменить учителя. Это должно быть последним шагом", - добавила Абрахам.

Как разрешить ситуацию

Есть много вещей, которые педагог может сделать, чтобы школьник чувствовал себя более комфортно в классе. В частности, ученик также должен учиться строить с учителем дружеские отношения.

Учительница Лэйси Робинсон добавила, что то, какие отношения с педагогом имел один ребенок, может отличаться от того, какие будут у другого.

Робинсон добавила, что бывают случаи, когда смена учителя является целесообразным шагом, а именно по конкретным причинам, а не просто по неприязни родителей к определенному работнику школы.

"Если учитель демонстрирует отсутствие веры в потенциал конкретного ученика, это может быть веской причиной для его смены", - сказала Робинсон.

Существует вероятность, что перевод может навредить, ведь родители будут считать, что другой учитель поможет ребенку стать более успешным. Но может случиться так, что в другой школе у ребенка будет еще больше проблем.

К тому же всегда можно поговорить с директором или учителем о проблемах, которые беспокоят вас в обучении вашего ребенка.