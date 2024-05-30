Чому освітлення від комп’ютера та смартфона спричиняє швидке старіння шкіри і пігментацію

Чи дійсно освітлення від гаджетів спричиняє швидке старіння шкіри

За словами Анни, останні дослідження в області дерматології виявили, що тривале використання комп'ютерів, смартфонів та інших електронних пристроїв може негативно впливати на стан шкіри.

Світло, що випромінюється з екранів гаджетів, включає видиме світло високої енергії (HEV), відоме як синє світло. Відомо, що це світло здатне проникати у глибокі шари шкіри, що спричиняє оксидативний стрес і пришвидшує процеси старіння.

"Наукові дослідження підтвердили, що синє світло може викликати запальні процеси у шкірі, що призводить до деградації колагену та еластину - основних структурних компонентів шкіри, відповідальних за її пружність та еластичність. Це, своєю чергою, спричиняє появу зморшок та зниження тургору шкіри. Крім того, синє світло стимулює продукцію меланіну, що може призвести до появи гіперпігментації, особливо у людей з темнішою шкірою", - ділиться цінною інформацією лікар.

А щоб захистити шкіру від негативного впливу синього світла, дерматологи рекомендують використовувати сонцезахисні засоби (SPF) навіть у приміщенні.

Освітлення від гаджетів спричиняє швидке старіння шкіри (фото: Freepik)

"Засоби з SPF повинні містити оксид цинку або діоксид титану, які ефективно блокують як ультрафіолетове випромінювання, так і видиме світло. Крім того, корисними будуть креми, що містять антиоксиданти, такі як вітаміни С та Е, які допомагають нейтралізувати вільні радикали й знижують оксидативний стрес", - розповідає Анна.

Довіряючи словам лікаря, мінімізації впливу синього світла також рекомендується використовувати спеціальні фільтри для екранів або окуляри з фільтрацією синього світла. Встановлення програм, що регулюють яскравість екрана та змінюють колірну температуру залежно від часу доби, також може зменшити шкоду для шкіри.

"Таким чином, попри зручність та необхідність використання електронних пристроїв, важливо пам'ятати про їх потенційний вплив на здоров'я шкіри та вживати заходів для її захисту. Регулярне використання сонцезахисних засобів навіть у приміщенні стає важливою частиною догляду за шкірою в умовах сучасного цифрового світу", - підсумовує Анна.