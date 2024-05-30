Почему освещение от компьютера и смартфона влечет за собой быстрое старение кожи и пигментацию

Действительно ли освещение от гаджетов влечет за собой быстрое старение кожи

По словам Анны, последние исследования в области дерматологии показали, что длительное использование компьютеров, смартфонов и других электронных устройств может негативно влиять на состояние кожи.

Свет, излучаемый с экранов гаджетов, включает видимый свет высокой энергии (HEV), известный как синий свет. Известно, что этот свет способен проникать в глубокие слои кожи, что влечет за собой оксидативный стресс и ускоряет процессы старения.

"Научные исследования подтвердили, что синий свет может вызвать воспалительные процессы в коже, что приводит к деградации коллагена и эластина - основных структурных компонентов кожи, ответственных за ее упругость и эластичность. Это, в свою очередь, приводит к появлению морщин и снижению тургора кожи. Кроме того, синий свет стимулирует продукцию меланина, что может привести к появлению гиперпигментации, особенно у людей с более темной кожей", - делится ценной информацией врач.

Чтобы защитить кожу от негативного воздействия синего света, дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитные средства (SPF) даже в помещении.

Освещение от гаджетов влечет за собой быстрое старение кожи (фото: Freepik)

"Средства из SPF должны содержать оксид цинка или диоксид титана, которые эффективно блокируют как ультрафиолетовое излучение, так и видимый свет. Кроме того, полезными будут кремы, содержащие антиоксиданты, такие как витамины С и Е, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают оксидативный. стресс", - рассказывает Анна.

Доверяя словам врача, минимизации влияния синего света также рекомендуется использовать специальные фильтры для экранов или очки с фильтрацией синего света. Установка программ, регулирующих яркость экрана и изменяющих цветовую температуру в зависимости от времени суток, также может уменьшить вред для кожи.

"Таким образом, несмотря на удобство и необходимость использования электронных устройств, важно помнить об их потенциальном влиянии на здоровье кожи и принимать меры по ее защите. Регулярное использование солнцезащитных средств даже в помещении становится важной частью ухода за кожей в условиях современного цифрового мира" , - подытожила Анна.