Чому вам обов'язково треба сходити у лазню восени: 3 причини

Осінь - це час, коли природа прощається з теплом на багато місяців, і разом із холодом та вологістю приходять різноманітні віруси та застуди. У цей період лазня та сауна особливо корисні для зміцнення імунітету. А які ще корисні переваги для вашого організму несе лазня?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку величезну користь ви отримаєте від відвідування лазні або сауни саме восени.
Імунітет. Закалювання чудово стимулює імунітет, проте не всі готові в холодну пору року обливатися льодяною водою. Лазня є чудовою альтернативою.
Коли ми виходимо з парної, де температура 80-90 градусів, в передбанник із температурою 20-25 градусів, отримуємо чудовий температурний контраст, який схожий на купання в ополонці. Така процедура підвищує захисні функції організму та допомагає боротися із вірусами.
Боротьба з зайвими кілограмами. З приходом холодів наш організм накопичує жир, щоб не замерзнути, а ми починаємо споживати більш калорійну їжу. Регулярні відвідування бані допоможуть тримати форму, адже високі температури активізують обмін речовин, що сприяє швидшому перетравленню їжі.
Хоча баня не спалює жир, вона покращує кровообіг і нормалізує метаболізм. Це хороший варіант для тих, хто хоче відпочити та отримати ефект від фізичних навантажень без інтенсивних тренувань.
Красива шкіра. Холод і вітер погано впливають на шкіру, особливо на обличчі та руках. Косметологи радять доглядати за шкірою в цей час, але лазня - це природний спосіб очищення та омолодження.
У парної пори розкриваються, що дозволяє вивести токсини, а висока температура робить шкіру більш м’якою та пружною. Після бані шкіра набуває здорового вигляду, незалежно від її типу - жирного чи сухого.
До лазні варто взяти:
Жінкам рекомендується мати невеликий махровий рушник, на якому можна сидіти в парної.
Не поспішайте, найкраще насолоджуватися лазнею поступово, заходячи в парилку кілька разів із короткими перервами на відпочинок. Завжди закінчуйте банний процес тривалим відпочинком.
Не відвідуйте лазню, якщо почуваєтеся хворими або втомленими.
Не заходьте до парної одразу після їжі чи в нетверезому стані.
Знімайте всі прикраси, годинники та окуляри перед парою.
У перший захід не обливайте камені водою і не переборщуйте з парою в наступних заходах. Між заходами в парню рекомендується приймати контрастний душ або занурюватися в холодну воду.
Після лазні охолоджуйтесь щонайменше 20 хвилин, приймаючи душ і не витираючись рушником. Не мийтеся з милом перед парною, щоб не видалити захисний жировий шар зі шкіри. Мило використовуйте після завершення всіх банних процедур.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Barb.ua, Loveukraine.com.ua, Web MD.