Почему вам обязательно нужно сходить в баню осенью: 3 причины

Какая польза от бани

Иммунитет. Закаливание отлично стимулирует иммунитет, однако не все готовы в холодное время года обливаться ледяной водой. Баня является отличной альтернативой.

Когда мы выходим из парной, где температура 80-90 градусов, в предбаннике с температурой 20-25 градусов, получаем отличный температурный контраст, похожий на купание в проруби. Такая процедура повышает защитные функции организма и помогает бороться с вирусами.

Борьба с лишними килограммами. С наступлением холодов наш организм накапливает жир, чтобы не замерзнуть, а мы начинаем потреблять более калорийную пищу. Регулярные посещения бани помогут держать форму, ведь высокие температуры активизируют обмен веществ, что способствует более быстрому перевариванию пищи.

Хотя баня не сжигает жир, она улучшает кровообращение и нормализует метаболизм. Это хороший вариант для тех, кто хочет отдохнуть и получить от физических нагрузок без интенсивных тренировок.

Красивая кожа. Холод и ветер плохо влияют на кожу, особенно на лице и руках. Косметологи советуют ухаживать за кожей в это время, но баня - это естественный способ очищения и омоложения.

В парное поры раскрываются, что позволяет вывести токсины, а высокая температура делает кожу более мягкой и упругой. После бани кожа приобретает здоровый вид, независимо от ее типа - жирного или сухого.

Баня и сауна - прекрасные пути улучшить здоровье (фото: Freepik.com)

Что взять с собой в баню?

В баню следует взять:

сменное белье,

веник,

простыня,

махровое полотенце или халат,

мыло или шампунь,

ножницы для ногтей,

пемзу,

мочалку,

расческа,

массажную щетку,

перчатки для веника.

Женщинам рекомендуется иметь небольшое махровое полотенце, на котором можно сидеть в парной.

Как правильно париться

Не торопитесь, лучше всего наслаждаться баней постепенно, заходя в парилку несколько раз с короткими перерывами на отдых. Всегда заканчивайте банный процесс продолжительным отдыхом.

Не посещайте баню, если чувствуете себя больными или уставшими.

Не заходите в парную сразу после еды или в нетрезвом состоянии.

Снимайте все украшения, часы и очки перед парной.

В первый заход не обливайте камни водой и не перебирайте с паром в последующих мероприятиях. Между заходами в парилку рекомендуется принимать контрастный душ или погружаться в холодную воду.

После бани охлаждайтесь не менее 20 минут, принимая душ и не вытираясь полотенцем. Не мойтесь с мылом перед парной, чтобы не удалить защитный жировой слой из кожи. Мыло используйте по завершении всех банных процедур.