Цей сироп просто диво для зміцнення імунітету: зробити дуже просто

Домашній сироп з хрону, меду та лимона - це бабусин засіб для природного зміцнення імунітету організму. Ця цілюща суміш є чудовим джерелом антиоксидантів і вітамінів, які захищають організм від шкідливого впливу вільних кисневих радикалів і заспокоюють запалення.

Про те, як його зробити та для чого застосовувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Мед і лимон вважаються одними з найпопулярніших продуктів, що підвищують імунітет, тому їх часто додають до натуральних засобів від застуди та грипу. Однак мало хто знає, що наш рідний корінь хрону також благотворно впливає на здоров'я.

Для приготування сиропу варто використовувати свіжотертий хрін, але схожі оздоровчі властивості буде мати і натуральний хрін, куплений в магазині.

Сироп з хрону, меду та лимона - це засіб, який зменшує симптоми застуди та грипу, а то й заспокоює симптоми осіннього рівнодення. Варто зазначити, що ця натуральна суміш може підтримати лікування багатьох захворювань, але вона не замінить медикаментозну терапію, призначену лікарем у разі хронічних захворювань.

Основним інгредієнтом цієї лікувальної суміші є хрін (Armoracia rusticana), який є чудовим джерелом глюкозинолатів, домінуючим серед яких є синігрін. Ця сполука відноситься до групи антиоксидантів, які захищають клітини і тканини від шкідливого впливу вільних радикалів кисню, зменшують запалення і уповільнюють процес старіння клітин.

Доведено, що корінь хрону може знизити ризик розвитку раку та пригнічувати розмноження аномальних клітин, особливо раку легенів, шлунка, товстої кишки та прямої кишки.

Інші властивості кореня хрону включають:

протизапальні ліки,

противірусні ліки,

бактерицидний,

протигрибковий, особливо у випадку Helicobacter pylori,

зміцнення,

стимуляція кровообігу,

відхаркувальний.

Ще одним прекрасним інгредієнтом цілющої суміші є натуральний мед. Цей продукт має багато оздоровчих властивостей, а завдяки вмісту таких ферментів, як діастаза та інвертаза, він має антибактеріальні та пробіотичні властивості, тобто підтримує розмноження корисної мікрофлори кишечника.

Дозування та протипоказання до вживання сиропу з меду, лимона та хрону

Сироп слід використовувати тільки при появі симптомів, а не як постійний елемент профілактики захворювання. Фітотерапевти рекомендують не перевищувати встановлену безпечну дозу сиропу, яка становить:

дітям старше 7 років - по 10 мл на добу, бажано по одній рівній чайній ложці (5 мл) двічі на добу,

дорослим - по 30-40 мл на добу, бажано по одній ложці (10 мл) 3-4 рази на добу.

Незважаючи на її корисні властивості, не всі можуть сміливо використовувати цю цілющу суміш. Вагітним і годуючим жінкам не можна пити сироп, оскільки значний вміст гірчичних масел з хрону може спровокувати викидень або передчасні пологи.

До протипоказань до вживання цієї лікарської суміші відносяться:

алергія на мед, хрін або цитрусові,

запалення шлунка або кишечника,

гіпотиреоз через дефіцит йоду,

виразка шлунка або дванадцятипалої кишки.

Інгредієнти для сиропу з підвищення імунітету:

200 г очищеного кореня хрону,

1 лимон,

200 г рідкого липового або квіткового меду,

250 мл кип'яченої води температурою 36-38 градусів Цельсія.

За бажанням в сироп можна додати кілька зубчиків часнику і тертий корінь імбиру.

Як приготувати сироп?

Свіжий корінь хрону ретельно промийте під проточною водою, очистіть і натріть на дрібній тертці. Купуючи тертий хрін в магазині, вибирайте продукт без хімічних добавок і солі.

Тертий хрін викладіть в попередньо простерилізовану банку, залийте водою, потім додаємо свіжовичавлений сік лимона і ретельно перемішуємо.

Потім додайте рідкий мед. Все перемішайте, закрийте банку і поставте на 2-3 години при кімнатній температурі.

Після закінчення цього часу відіжміть суміш через щільну марлю і злийте отриману рідину назад в банку. Приготований таким чином сироп готовий до негайного вживання.