Чому вам обов'язково треба сходити у лазню восени: 3 причини

Осінь - це час, коли природа прощається з теплом на багато місяців, і разом із холодом та вологістю приходять різноманітні віруси та застуди. У цей період лазня та сауна особливо корисні для зміцнення імунітету. А які ще корисні переваги для вашого організму несе лазня?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку величезну користь ви отримаєте від відвідування лазні або сауни саме восени.

Яка користь від лазні

Імунітет. Закалювання чудово стимулює імунітет, проте не всі готові в холодну пору року обливатися льодяною водою. Лазня є чудовою альтернативою.

Коли ми виходимо з парної, де температура 80-90 градусів, в передбанник із температурою 20-25 градусів, отримуємо чудовий температурний контраст, який схожий на купання в ополонці. Така процедура підвищує захисні функції організму та допомагає боротися із вірусами.

Боротьба з зайвими кілограмами. З приходом холодів наш організм накопичує жир, щоб не замерзнути, а ми починаємо споживати більш калорійну їжу. Регулярні відвідування бані допоможуть тримати форму, адже високі температури активізують обмін речовин, що сприяє швидшому перетравленню їжі.

Хоча баня не спалює жир, вона покращує кровообіг і нормалізує метаболізм. Це хороший варіант для тих, хто хоче відпочити та отримати ефект від фізичних навантажень без інтенсивних тренувань.

Красива шкіра. Холод і вітер погано впливають на шкіру, особливо на обличчі та руках. Косметологи радять доглядати за шкірою в цей час, але лазня - це природний спосіб очищення та омолодження.

У парної пори розкриваються, що дозволяє вивести токсини, а висока температура робить шкіру більш м’якою та пружною. Після бані шкіра набуває здорового вигляду, незалежно від її типу - жирного чи сухого.

Лазня та сауна - чудові шляхи покращити здоров'я (фото: Freepik.com)

Що взяти з собою у лазню?

До лазні варто взяти:

змінну білизну,

віник,

простирадло,

махровий рушник або халат,

мило чи шампунь,

ножиці для нігтів,

пемзу,

мочалку,

гребінець,

масажну щітку,

рукавички для віника.

Жінкам рекомендується мати невеликий махровий рушник, на якому можна сидіти в парної.

Як правильно паритися

Не поспішайте, найкраще насолоджуватися лазнею поступово, заходячи в парилку кілька разів із короткими перервами на відпочинок. Завжди закінчуйте банний процес тривалим відпочинком.

Не відвідуйте лазню, якщо почуваєтеся хворими або втомленими.

Не заходьте до парної одразу після їжі чи в нетверезому стані.

Знімайте всі прикраси, годинники та окуляри перед парою.

У перший захід не обливайте камені водою і не переборщуйте з парою в наступних заходах. Між заходами в парню рекомендується приймати контрастний душ або занурюватися в холодну воду.

Після лазні охолоджуйтесь щонайменше 20 хвилин, приймаючи душ і не витираючись рушником. Не мийтеся з милом перед парною, щоб не видалити захисний жировий шар зі шкіри. Мило використовуйте після завершення всіх банних процедур.