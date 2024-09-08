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Чому вам обов'язково треба сходити у лазню восени: 3 причини

Неділя 08 вересня 2024 14:28
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Чому вам обов'язково треба сходити у лазню восени: 3 причини Лазня - це чудовий релакс (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Осінь - це час, коли природа прощається з теплом на багато місяців, і разом із холодом та вологістю приходять різноманітні віруси та застуди. У цей період лазня та сауна особливо корисні для зміцнення імунітету. А які ще корисні переваги для вашого організму несе лазня?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку величезну користь ви отримаєте від відвідування лазні або сауни саме восени.

Яка користь від лазні

Імунітет. Закалювання чудово стимулює імунітет, проте не всі готові в холодну пору року обливатися льодяною водою. Лазня є чудовою альтернативою.

Коли ми виходимо з парної, де температура 80-90 градусів, в передбанник із температурою 20-25 градусів, отримуємо чудовий температурний контраст, який схожий на купання в ополонці. Така процедура підвищує захисні функції організму та допомагає боротися із вірусами.

Боротьба з зайвими кілограмами. З приходом холодів наш організм накопичує жир, щоб не замерзнути, а ми починаємо споживати більш калорійну їжу. Регулярні відвідування бані допоможуть тримати форму, адже високі температури активізують обмін речовин, що сприяє швидшому перетравленню їжі.

Хоча баня не спалює жир, вона покращує кровообіг і нормалізує метаболізм. Це хороший варіант для тих, хто хоче відпочити та отримати ефект від фізичних навантажень без інтенсивних тренувань.

Красива шкіра. Холод і вітер погано впливають на шкіру, особливо на обличчі та руках. Косметологи радять доглядати за шкірою в цей час, але лазня - це природний спосіб очищення та омолодження.

У парної пори розкриваються, що дозволяє вивести токсини, а висока температура робить шкіру більш м’якою та пружною. Після бані шкіра набуває здорового вигляду, незалежно від її типу - жирного чи сухого.

Чому вам обов'язково треба сходити у лазню восени: 3 причиниЛазня та сауна - чудові шляхи покращити здоров'я (фото: Freepik.com)

Що взяти з собою у лазню?

До лазні варто взяти:

  • змінну білизну,
  • віник,
  • простирадло,
  • махровий рушник або халат,
  • мило чи шампунь,
  • ножиці для нігтів,
  • пемзу,
  • мочалку,
  • гребінець,
  • масажну щітку,
  • рукавички для віника.

Жінкам рекомендується мати невеликий махровий рушник, на якому можна сидіти в парної.

Як правильно паритися

Не поспішайте, найкраще насолоджуватися лазнею поступово, заходячи в парилку кілька разів із короткими перервами на відпочинок. Завжди закінчуйте банний процес тривалим відпочинком.

Не відвідуйте лазню, якщо почуваєтеся хворими або втомленими.

Не заходьте до парної одразу після їжі чи в нетверезому стані.

Знімайте всі прикраси, годинники та окуляри перед парою.

У перший захід не обливайте камені водою і не переборщуйте з парою в наступних заходах. Між заходами в парню рекомендується приймати контрастний душ або занурюватися в холодну воду.

Після лазні охолоджуйтесь щонайменше 20 хвилин, приймаючи душ і не витираючись рушником. Не мийтеся з милом перед парною, щоб не видалити захисний жировий шар зі шкіри. Мило використовуйте після завершення всіх банних процедур.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Barb.ua, Loveukraine.com.ua, Web MD.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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