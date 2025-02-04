"Носки" українською - не "шкарпетки". Як правильно вживати ці два слова

У розмовній мові часто можна почути слово "носки", хоча в українській правильний варіант - "шкарпетки". Чи є це суржиком, звичайним запозиченням, чи все ж допустимою формою?
Як правильно казати - шкарпетки або носки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gazeta.ua.
Слово "шкарпетки" має італійське коріння, походячи від scarpetta, що означає "чобіток". В українській мові воно зазвичай використовується у множині.
Перші шкарпетки з'явилися ще у Стародавній Греції - їх виготовляли зі шкіри, і носили їх переважно жінки вдома. Згодом почали в’язати шкарпетки, прикрашати вишивкою.
Справжній прорив у їхньому виробництві відбувся після того, як англійський магістр філософії Вільям Лі, випускник Кембриджа, створив панчішнов'язальну машину. Вона значно спростила процес виготовлення та зробила шкарпетки масовим виробом.
В українській мові слово "носок" означає передню частину предмета: взуття, панчіх, шкарпеток або навіть стопи. Тому "носок" і "шкарпетка" - не синоніми, а вживання першого у значенні другого є наслідком русифікації.
Крім того, "носок" може стосуватися частини обличчя, зокрема носа:
Ось декілька прикладів з української літератури:
Раніше ми писали, як українською можна цікаво перекласти слово "попкорн".
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