Как появилось слово "шкарпетки"

Слово "шкарпетки" имеет итальянские корни, происходящие от scarpetta, что означает "чобіток". В украинском языке оно обычно используется во множественном числе.

Первые носки появились еще в Древней Греции - их изготавливали из кожи, и носили их преимущественно женщины дома. Впоследствии начали вязать носки, украшать вышивкой.

Настоящий прорыв в их производстве произошел после того, как английский магистр философии Уильям Ли, выпускник Кембриджа, создал чулочно-вязальную машину. Она значительно упростила процесс изготовления и сделала носки массовым изделием.

Можно ли называть шкарпетки "носками"?

В украинском языке слово "носок" означает переднюю часть предмета: обуви, чулок, носков или даже стопы. Поэтому "носок" и "шкарпетка" - не синонимы, а употребление первого в значении второго является следствием русификации.

Примеры употребления слова "носок":

Став (Оксен) танцював гопак на манір лезгинки, пружно викидаючи перед собою носки чобіт. (Г. Тютюнник)

Вона вже дивилася під ноги й носками туфель не збивала мерзлих грудочок. (А. Чорн)

З класу виходили (діти) тихенько, на носках. (Є. Кравчук)

Він стояв під насипом, зіп'явшись на носки, сердитий, знервований. (О. Гончар)

Кроме того, "носок" может касаться части лица, в частности носа:

Подивилась (жінка) й зморщила носок… (Марко Вовчок)

Рання пташка носок теребить, а пізня очиці жмурить. (Номис)

Как правильно употреблять слово "шкарпетки"?

Вот несколько примеров из украинской литературы: