"Носки" на украинском - не "шкарпетки". Как правильно употреблять эти два слова

В разговорной речи часто можно услышать слово "носки", хотя в украинском правильный вариант - "шкарпетки". Является ли это суржиком, обычным заимствованием, или все же допустимой формой?
Как правильно говорить - носки или шкарпетки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.ua.
Слово "шкарпетки" имеет итальянские корни, происходящие от scarpetta, что означает "чобіток". В украинском языке оно обычно используется во множественном числе.
Первые носки появились еще в Древней Греции - их изготавливали из кожи, и носили их преимущественно женщины дома. Впоследствии начали вязать носки, украшать вышивкой.
Настоящий прорыв в их производстве произошел после того, как английский магистр философии Уильям Ли, выпускник Кембриджа, создал чулочно-вязальную машину. Она значительно упростила процесс изготовления и сделала носки массовым изделием.
В украинском языке слово "носок" означает переднюю часть предмета: обуви, чулок, носков или даже стопы. Поэтому "носок" и "шкарпетка" - не синонимы, а употребление первого в значении второго является следствием русификации.
Кроме того, "носок" может касаться части лица, в частности носа:
Вот несколько примеров из украинской литературы:
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