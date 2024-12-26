Чому наш ніс "тече" у холодну погоду? Вчені дали просте пояснення

У холодну пори майже кожна людина відчувала цей неприємний ефект на вулиці - ніс просто починає "текти" і це страшенно дратує. Якщо ще й вітер, висока вологість, то все, нежить забезпечено. А коли після вулиці людина попадає у тепле та сухе приміщення, все припиняється. Однак вчені стверджують, що ця реакція організму абсолютно нормальна.

За словами науковців, нежить на вулиці - абсолютно нормальна, хоч і дуже груба реакція нашого тіла на зміну температури. І це вказує на то, що ваш ніс робить свою роботу.

Коли ми вдихаємо холодне повітря, наш ніс намагається зігріти та зволожити його перед тим, як воно потрапить у наші легені. Це досягається завдяки тому, що кровоносні судини в наших носових проходах розширюються, посилюючи кровообіг і створюючи більше тепла.

Однак, щоб додати вологу, той самий процес стимулює вироблення слизу з наших носових залоз. Коли холодно і вітряно, наш ніс може трохи захопитися цим процесом і виробляти занадто багато слизу, який й починає витікати.

Потім цей слиз змішується з конденсатом від нашого видихуваного дихання або навіть вологи з повітря, і процес виходу може стати ще більш помітним. Ми тягнемося за хусточками, бо з носу починає буквально "текти".

Вітряна погода може призвести ще і до того, що наші очі починають сльозитися, оскільки вони стають подразненими.

Це змушує їх виробляти надлишок сліз, які потім стікають по обличчю через маленькій хід (точку), в кутику наших очей, прямо біля нашого носу. Сльози стікають у наші пазухи, а потім у ніздрі, змішуючи сльози з надлишком слизу, утворюючи більш водянисті виділення.

Ці механізми є нормальною частиною нашого тіла, яке намагається звикнути до змін температури. Приблизно від 50 до 90% людей відчувають нежить з носу під час застуди, але деякі люди більш схильні до нього, ніж інші - наприклад, сильніше це відчувають люди з астмою, екземою та сінною лихоманкою.

Справитися з цією зимовою проблемою просто - носіть завжди з собою серветки або носовичок. Носіння шарфа також може допомогти, оскільки це нагріває повітря до того, як воно досягне нашого чутливого носу.

Ще можуть допомогти, як показують деякі дослідження, антихолінергичні (препарати, які блокують нервові сигнали) і протизапальні назальні спреї. Але перед використанням таких препаратів обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем.