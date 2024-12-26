Почему наш нос "течет" в холодную погоду? Ученые дали простое объяснение

В холодное время почти каждый человек испытывал этот неприятный эффект на улице - нос просто начинает "течь" и это ужасно раздражает. Если еще и ветер, высокая влажность, то все, насморк обеспечен. А когда после улицы человек попадает в теплое и сухое помещение, все прекращается. Однако ученые утверждают, что эта реакция организма абсолютно нормальная.

По словам ученых, насморк на улице - абсолютно нормальная, хоть и очень грубая реакция нашего тела на изменение температуры. И это указывает на то, что ваш нос делает свою работу.

Когда мы вдыхаем холодный воздух, наш нос пытается согреть и увлажнить его перед тем, как он попадет в наши легкие. Это достигается благодаря тому, что кровеносные сосуды в наших носовых проходах расширяются, усиливая кровообращение и создавая больше тепла.

Однако, чтобы добавить влагу, тот же процесс стимулирует выработку слизи из наших носовых желез. Когда холодно и ветрено, наш нос может немного увлечься этим процессом и производить слишком много слизи, которая и начинает вытекать.

Затем эта слизь смешивается с конденсатом от нашего выдыхаемого дыхания или даже влаги из воздуха, и процесс выхода может стать еще более заметным. Мы тянемся за платочками, потому что из носа начинает буквально "течь".

Ветреная погода может привести еще и к тому, что наши глаза начинают слезиться, поскольку они становятся раздраженными.

Это заставляет их вырабатывать избыток слез, которые затем стекают по лицу через маленький ход (точку), в уголке наших глаз, прямо возле нашего носа. Слезы стекают в наши пазухи, а затем в ноздри, смешивая слезы с избытком слизи, образуя более водянистые выделения.

Эти механизмы являются нормальной частью нашего тела, которое пытается привыкнуть к изменениям температуры. Примерно от 50 до 90% людей испытывают насморк из носа во время простуды, но некоторые люди более подвержены ему, чем другие - например, сильнее это испытывают люди с астмой, экземой и сенной лихорадкой.

Справиться с этой зимней проблемой просто - носите всегда с собой салфетки или носовой платок. Ношение шарфа также может помочь, поскольку это нагревает воздух до того, как он достигнет нашего чувствительного носа.

Еще могут помочь, как показывают некоторые исследования, антихолинергические (препараты, которые блокируют нервные сигналы) и противовоспалительные назальные спреи. Но перед использованием таких препаратов обязательно нужно проконсультироваться с врачом.