Чому ніколи не варто робити великі покупки в Інтернеті через смартфон: три основні причини

Переваги більшого екрану

Навіть якщо ваш смартфон є одним із тих восьмидюймових складаних монстрів, є фундаментальна причина, через яку купівля речей на вашому ноутбуці або настільному комп'ютері є найкращим варіантом: інформація.

Навіть скромний екран ноутбука розміром 13 або 15 дюймів може відображати набагато більше інформації на перший погляд, ніж екран телефону.

Збільшений простір на екрані також спрощує перемикання між вкладками браузера для порівняння цін або пошуку додаткової інформації, яка може поінформувати або доповнити вашу покупку.

Звичайно, тут є елемент особистих переваг; людям, які використовують свої телефони для кожного аспекту свого життя, може не важко керувати 27 вкладками браузера на крихітному екрані.

Але вони безперечно не отримують всю інформацію на одному екрані, яку отримує користувач ноутбука або настільного комп'ютера. А при здійсненні великої покупки більше інформації завжди є гарною ідеєю.

Тертя та краплинна ціна

Одна з причин, через яку роздрібні продавці дійсно хотіли б, щоб ми всі почали купувати все за допомогою наших телефонів, полягає в тому, що можна назвати "тертям" - всі додаткові кроки та відкриті вікна, які трохи сповільнюють процес покупки.

Якщо ви коли-небудь випадково натискали не те місце в потрібний момент і в результаті купували неправильні місця для концерту, ви розумієте, наскільки важливим може бути це тертя.

Ще одна причина, через яку ноутбук є найкращим вибором для великої покупки, полягає в краплинній ціні. Крапельна ціна - це коли початкова рекламована ціна чогось (наприклад, квитка) надзвичайно низька - але кожен окремий додатковий елемент, зручність чи налаштування додають трохи більше витрат.

Люди схильні приймати гірші рішення про витрати при роботі зі стратегіями краплинної ціни, тому що до того часу, коли вони розуміють, наскільки вищою є остаточна ціна, вони не думають, що повертатися і перезапускати процес коштує тих грошей, які вони заощадили б, зробивши інший вибір.

Цей ефект може бути сильнішим на телефоні через сприйманий рівень складності, тому що може бути важче побачити додаткові витрати, що додаються до загальної суми щоразу, коли ви натискаєте на щось.

Фокус

Коли ви використовуєте свій телефон для здійснення покупок, ви можете часто боротися зі звичним способом використання цих пристроїв. Ноутбуки та комп'ютери часто використовуються на роботі, в той час, як смартфони ми схильні використовувати часто як відволікання.

Ця тонка відмінність може вплинути на те, наскільки добре ми зосереджуємося при здійсненні онлайн-покупок, роблячи нас схильнішими до імпульсивних покупок на наших телефонах.

Це може бути посилено простотою транзакції; встаючи, щоб відкрити ноутбук або завантажити настільний комп'ютер, ми змушені зробити паузу перед тим, як натиснути "купити", і так звані "темні патерни" - дизайнерські прийоми, які маніпулюють вами, щоб ви витрачали більше або робили більш імпульсні покупки, можуть бути ефективними на мобільних пристроях.

Найважливіший аспект онлайн-шопінгу полягає в тому, що ви почуваєтеся комфортно в цьому процесі, тому, якщо ви віддаєте перевагу покупкам - навіть для великих товарів - на своєму мобільному пристрої, робіть це. Але варто розглянути реальні переваги більшого екрану.