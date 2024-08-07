8 факторів, які слід враховувати при покупці смартфона

У сучасному світі смартфони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Практично неможливо вийти кудись, не побачивши хоча б одну людину зі смартфоном у руках, навіть серед дітей та підлітків. Але вибрати відповідний смартфон із величезної кількості моделей на ринку, який відповідає вашим вимогам, буває непросто.

Про те, що варто враховувати при покупці нового смартфона, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на компанію Carlcare , яка надає послуги з ремонту та обслуговування мобільних телефонів та аксесуарів.

Дисплей

Розмір і роздільна здатність дисплея можуть змінюватись в залежності від того, як ви використовуєте свій смартфон і для чого він вам постійно потрібен.

Безсумнівно, виробники приділяють величезну увагу дисплеям своїх смартфонів - і небезпідставно, як видно на прикладі дисплея Retina iPhone і Super LCD панелей у HTC.

Коли ви вмикаєте телефон, першим, що ви бачите, є дисплей. В результаті виробники дбають не тільки про розмір екрану, а й про його якість. Технологія дисплея та роздільна здатність - два важливі елементи, що впливають на якість зображення.

Якщо ви часто дивитеся відео, редагуєте зображення або відео, або завантажуєте та дивитеся фільми, дисплей розміром від 5,5 до 6 дюймів з роздільною здатністю Full HD або QHD має бути для вас достатнім.

Будь-який екран більше 6 дюймів робить телефон більш громіздким та незручним для носіння із собою.

Кількість пікселів на екрані - це, по суті, роздільна здатність екрану. ТБ або комп'ютерний монітор має крихітні окремі квадратики, які видно при близькому розгляді. Ці "квадратики" - окремі пікселі. Чіткість зображення збільшується з їх кількістю.

Термін "дисплей Retina" стосується екрану з такою великою кількістю пікселів, що людське око не може їх розрізнити.

Таким чином, завдяки високоякісному дисплею ви можете бачити більше на екрані зі значно більшою чіткістю та деталізацією. Переконайтеся, що телефон, який ви придбали, має дисплей з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів або вище.

Однак будь-який смартфон з екраном від 5 до 5,5 дюймів з HD або Full HD роздільною здатністю ідеально підійде для регулярної перевірки електронної пошти, обміну повідомленнями та серфінгу у соціальних мережах.

Час автономної роботи

Ця функція має більшу вагу при виборі смартфона. По суті, у вас є те, що іноді називають BLA або Battery Life Anxiety, якщо у вас є iPhone.

Це відбувається, коли ви постійно шукаєте розетку, ноутбук або повербанк для заряджання телефону. Іноді здається, що телефон розряджається саме тоді, коли він вам найбільше потрібний.

Тому при покупці нового телефону обов'язково враховуйте ємність акумулятора. Не погоджуйте ні на що менше ніж 3 000 мА/год. Тепер, коли час автономної роботи має вирішальне значення, виробники телефонів оснащують свої пристрої більш ємними акумуляторами.

Типові акумулятори для телефонів мають початкову ємність близько 700 мА/год та максимальну ємність 5 000 мА/год.

Пам'ять

Операційна система та встановлені додатки на смартфоні займають значну частину ємності пристрою.

16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ або більше насправді не поставляються з вказаним простором. Виберіть 32 ГБ пам'яті, якщо хочете мати менше додатків на пристрої.

Користувачі, які бажають зберегти більше застосунків, можуть вибрати варіанти зберігання на 64 ГБ або 128 ГБ. Також доступна модель на 16 ГБ із можливістю використання карти microSD, що означає, що ємність пам'яті може бути розширена.

Безпека

В даний час більшість смартфонів включають додаткові заходи безпеки, такі як сканери відбитків пальців або райдужної оболонки ока. Вони використовуються як паролі для доступу до певних файлів, документів або застосунків на додаток до блокування та розблокування телефону.

Навіть висококласний смартфон може бути оснащений датчиком відбитків пальців, але сканери райдужної оболонки ока все ще рідкісні. Оскільки більшість людей тепер носять із собою смартфони з особистою інформацією, рекомендується придбати телефон із цими додатковими функціями безпеки.

Корпус

Конструкція смартфона визначає його довговічність. Більшість телефонів на ринку мають металевий чи пластиковий корпус.

Деякі навіть мають скляні панелі, але таких мало. Якщо ви один із тих людей, хто часто кидає свій смартфон, рекомендується вибрати телефон із металевим або пластиковим корпусом. Такі моделі можуть витримувати падіння з висоти одного метра, тоді як скляні телефони, напевно, розіб'ються.

Камера

Неважливо, чи використовуватиметься камера для запам'ятовування приємних і особистих моментів, чи може мати професійну функцію. Вибір гарної камери для смартфона є однією з перших речей, які люди враховують перед покупкою нового мобільного телефону.

Хороша камера повинна відповідати кільком критеріям, включаючи кількість мегапікселів, розмір пікселя, рівні ISO, автофокус та інші.

Любитель фотографії може вибрати камеру з меншою кількістю мегапікселів та повільнішою швидкістю зйомки, на відміну від фотографа-ентузіаста, який повинен вибрати більшу кількість мегапікселів та швидкість зйомки незалежно від рівня освітленості.

Ціна смартфона

Ціна смартфона, яка є вирішальним фактором для всіх інших, стоїть на останньому, але не менш важливому місці. Всі вищезгадані вимоги мають бути задоволені новим смартфоном разом із розумною ціною залежно від вашого бюджету.

Знайти відповідний пристрій складно і вимагає часу, але варто інвестувати в хороший смартфон, який використовуватиметься щодня протягом як мінімум кількох місяців.