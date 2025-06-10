Чому ніколи не варто приймати "надмірно гарячий" душ: про це ви не здогадувалися

Чому не варто приймати надто гарячий душ?

Лікар Макс Маддахалі детально пояснив шкідливий вплив гарячої води на шкіру.

"На вашій шкірі є деякі природні олії, які підтримують її зволоженою, але гаряча вода може повністю їх змити, тому може виникнути сухість", - сказав він.

Крім того, експерт зазначив, що надзвичайно висока температура води може спричинити розширення кровоносних судин під шкірою, що потенційно призведе до почервоніння та подразнення.

"Гаряча вода може пошкодити волосся. Не кажучи вже про те, що якщо ви приймаєте гарячий душ занадто довго, це може призвести до падіння артеріального тиску і непритомності", - додав фахівець.

Тривалий душ у занадто гарячій воді може підвищити температуру тіла і спричинити запаморочення та навіть тепловий удар.

Холодний душ також шкідливий

Аналогічно, тривалий холодний душ також може знизити температуру тіла, що може викликати запаморочення та зменшення частоти дихання. Дуже важливо стежити за своїм самопочуттям під час душу та прагнути підтримувати помірну температуру, коли це можливо.

До речі, для тих, у кого фарбоване волосся, високі температури можуть прискорити вицвітання кольору порівняно з миттям у прохолодній воді.

Важливо залишатися уважним до того, як ви почуваєтеся під час душу, і прагнути підтримувати помірну температуру, коли це необхідно.