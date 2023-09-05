Чому необхідно кинути курити та які способи допоможуть позбутися залежності

Кинути курити швидко і легко - завдання не просте. На жаль, якщо у вас великий стаж вживання тютюнових виробів, то за один день попрощатися з цією звичкою не вийде. Головне необхідна мотивація та сила волі.
Про це повідомили на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ.
Вживання тютюну - один з основних факторів ризику інсульту, навіть у малих дозах він негативно впливає на здоров’я.
Куріння подвоює ризик ішемічного інсульту та збільшує ймовірність геморагічного інсульту в 4 рази.
Вдихання вторинного диму та вживання бездимного тютюну також підвищують ризик інсульту. Для прикладу, пасивне куріння підвищує ризик інсульту на 20-30%.
Через чотири-п’ять років після відмови від куріння ризик інсульту для колишнього курця майже такий самий, як і для людини, яка не курила все життя
Також близько 700 мільйонів дітей вдихає повітря, яке забруднене тютюновим димом.
Існують універсальні поради, які допомагають кинути курити. Серед них:
Якщо згадані вище методи не призвели до бажаного результату, варто звернутися до лікаря для отримання консультації та діагностики. Лікар зможе оцінити ваш рівень залежності та призначити відповідні медичні препарати, якщо це буде необхідно та безпечно для вашого здоров'я.
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