Чому необхідно кинути курити та які способи допоможуть позбутися залежності

Як куріння шкодить організму

Вживання тютюну - один з основних факторів ризику інсульту, навіть у малих дозах він негативно впливає на здоров’я.

Куріння подвоює ризик ішемічного інсульту та збільшує ймовірність геморагічного інсульту в 4 рази.

Вдихання вторинного диму та вживання бездимного тютюну також підвищують ризик інсульту. Для прикладу, пасивне куріння підвищує ризик інсульту на 20-30%.

Через чотири-п’ять років після відмови від куріння ризик інсульту для колишнього курця майже такий самий, як і для людини, яка не курила все життя

Також близько 700 мільйонів дітей вдихає повітря, яке забруднене тютюновим димом.

Як кинути курити

Існують універсальні поради, які допомагають кинути курити. Серед них:

змініть ваш стиль життя та звички (здорове харчування, фізичні вправи, відмова від активностей, які асоціюються із курінням)

подумайте, що провокує вас закурити і як ви можете із цим впоратися. Уникайте таких ситуацій, побудуйте план, що ви робитимете, коли у вас виникне нестерпне бажання закурити

позбавтеся усіх предметів, які нагадують вам про куріння (вдома, на роботі, у машині)

виперіть одяг, позбавтеся запаху тютюну

постарайтеся менше вживати або й зовсім відмовитися від алкоголю

регулярно чистіть зуби свіжою м’ятною пастою

носіть із собою пляшку з водою

заручіться підтримкою родичів або друзів

випишіть причини, з яких ви хочете кинути курити, та повісьте їх на видному місці

продумайте, як поводитися, якщо ви опинитеся у місці, де курять (наприклад, носіть із собою льодяник або жувальну гумку)

вчіться відмовлятися від пропозиції закурити, асоціюйте себе з некурцями

намагайтеся уникати компаній курців, проводьте більше часу з некурцями

намагайтеся справлятися з власним емоційним станом

намагайтеся не думати про куріння, відволікайтеся на інші справи.

Якщо згадані вище методи не призвели до бажаного результату, варто звернутися до лікаря для отримання консультації та діагностики. Лікар зможе оцінити ваш рівень залежності та призначити відповідні медичні препарати, якщо це буде необхідно та безпечно для вашого здоров'я.