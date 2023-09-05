Почему необходимо бросить курить и какие способы помогут избавиться от зависимости

Бросить курить быстро и легко - задача не простая. К сожалению, если у вас большой стаж употребления табачных изделий, то за один день попрощаться с этой привычкой не получится. Главное необходима мотивация и сила воли.
Об этом сообщили на сайте Центра общественного здоровья Минздрава.
Употребление табака - один из основных факторов риска инсульта, даже в малых дозах он негативно влияет на здоровье.
Курение удваивает риск ишемического инсульта и увеличивает вероятность геморрагического инсульта в 4 раза.
Вдыхание вторичного дыма и употребление бездымного табака также повышают риск инсульта. Например, пассивное курение повышает риск инсульта на 20-30%.
Через четыре-пять лет после отказа от курения риск инсульта для бывшего курильщика почти такой же, как и для человека, не курившего всю жизнь
Также около 700 миллионов детей вдыхает воздух, загрязненный табачным дымом.
Есть универсальные советы, которые помогают бросить курить. Среди них:
Если вышеупомянутые методы не привели к желаемому результату, следует обратиться к врачу для получения консультации и диагностики. Врач сможет оценить ваш уровень зависимости и назначить соответствующие медицинские препараты, если это будет необходимо и безопасно для вашего здоровья.
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