Почему необходимо бросить курить и какие способы помогут избавиться от зависимости

Как курение вредит организму

Употребление табака - один из основных факторов риска инсульта, даже в малых дозах он негативно влияет на здоровье.

Курение удваивает риск ишемического инсульта и увеличивает вероятность геморрагического инсульта в 4 раза.

Вдыхание вторичного дыма и употребление бездымного табака также повышают риск инсульта. Например, пассивное курение повышает риск инсульта на 20-30%.

Через четыре-пять лет после отказа от курения риск инсульта для бывшего курильщика почти такой же, как и для человека, не курившего всю жизнь

Также около 700 миллионов детей вдыхает воздух, загрязненный табачным дымом.

Как бросить курить

Есть универсальные советы, которые помогают бросить курить. Среди них:

измените ваш образ жизни и привычки (здоровое питание, физические упражнения, отказ от активностей, которые ассоциируются с курением)

подумайте, что провоцирует вас закурить и как вы можете с этим справиться. Избегайте таких ситуаций, постройте план, что вы будете делать, когда у вас возникнет невыносимое желание закурить

избавьтесь от всех предметов, которые напоминают вам о курении (дома, на работе, в машине)

постирайте одежду, избавьтесь от запаха табака

постарайтесь меньше употреблять или совсем отказаться от алкоголя

регулярно чистите зубы свежей мятной пастой

носите с собой бутылку с водой

заручитесь поддержкой родственников или друзей

выпишите причины, по которым вы хотите бросить курить, и повесьте их на видном месте

продумайте, как себя вести, если вы окажетесь в месте, где курят (например, носите с собой леденец или жевательную резинку)

учитесь отказываться от предложения закурить, ассоциируйте себя с некурящими

старайтесь избегать компаний курильщиков, проводите больше времени с некурящими

старайтесь справляться с собственным эмоциональным состоянием

старайтесь не думать о курении, отвлекайтесь на другие дела.

Если вышеупомянутые методы не привели к желаемому результату, следует обратиться к врачу для получения консультации и диагностики. Врач сможет оценить ваш уровень зависимости и назначить соответствующие медицинские препараты, если это будет необходимо и безопасно для вашего здоровья.