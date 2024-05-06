Чому "не клюють" чоловіки? Розкрито головні помилки жінок, в яких не закохуються

Ви намагаєтеся повністю змінити його життя

Коли ви зустріли чоловіка, який має власні інтереси, смаки, звички та хобі, то дійсно дивно та нелогічно намагатися "підлаштувати" його під себе. Людина має право на вільний час та дозвілля. А якщо ви починаєте його у цьому обмежувати, він точно не зізнається у коханні, бо навіть не відчує симпатії.

"Коли йому потрібен час або простір на самоті , це відображення його, а не вас. Він встановлює межу, яка відповідає його рівню комфорту (і ви також повинні її встановити). Йому потрібен простір, тому що йому потрібна автономія", - вважає експерт у стосунках Клейтон Остер.

Чому чоловік не закохується (ілюстрація: freeepik.com)

Ви з ним змагаєтеся

Чоловік не захоче закохуватися у жінку, яка перетворює стосунки на марафон, у якому буде лише один переможець. Динаміка постійних змагань працює лише у спорті та грі, але не тоді, коли люди намагаються будувати спільне майбутнє.

"У міцних здорових стосунках партнери знаходяться в одній команді. Вони розуміють, що вносять у партнерство унікальні сильні сторони та таланти. Вони розуміють, що там, де одна людина сяє, інша може не сяяти, але вони будуть успішними в іншій сфері", - пояснив експерт.

Як зрозуміти, що чоловік не закоханий (ілюстрація: freeepik.com)

Ви себе не поважаєте

Як виявилося, чоловіків може відлякувати те, що жінка зовсім про себе не дбає та ставить свої інтереси на останнє місце. Не варто прогинатися та жертвувати принципами, а також "забивати" на себе заради когось. Адже це бачить чоловік, який втрачає інтерес і потім не хоче говорити й думати про кохання.

"Ви перебуваєте в режимі "пливти за течією", тому що вважаєте, що це зробить вас більш привабливою для вашого хлопця. Жінки часто роблять це, тому що думають, що чоловіки хочуть легких і безпроблемних стосунків", - розповів експерт та додав, що така модель поведінки не принесе успіху.