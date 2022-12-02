Чому насправді жінки імітують оргазм, і як зрозуміти обман

Жіночий оргазм - складна "формула", яку не всім вдається розшифрувати. Які тільки перепони не стоять на шляху до істинного задоволення, адже жінкам треба докласти більше зусиль, щоб розслабитися і довіритися відчуттям.
Чому деякі жінки імітують розрядку, і як розпізнати обман, говориться на сторінці Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.
Головною ознакою сексуального збудження жінки вважають появу вагінальної змазки.
Малі статеві губи набухають, а великі - стоншуються та віддаляються від входу в піхву. Збільшується клітор та грудні залози, напружуються соски.
У фазі "плато" звужується вхідний отвір піхви на 30%, так звана "оргастична манжетка", а колір малих статевих губ змінюється, частішає дихання, підвищується тиск.
Якщо збудження не закінчиться оргазмом, то гіперемія клітора може спостерігатись до кількох годин. Якщо був оргазм, то клітор стає надмірно чутливим і жінки уникають його стимуляції.
Якщо оргазм був, то жінка завмиратиме, внаслідок концентрації на приємних відчуттях, що йдуть від генітальної зони, пізніше вони поширяться по всьому тілу, відчуватимуться скорочення м'язів входу в піхву та пульсація в області тазу.
М’язова напруга по всьому тілу збільшиться, оргастична манжетка скорочуватиметься. Почервоніння досягатиме максимальної інтенсивності.
Раніше ми писали, якого оргазму насправді не існує.
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