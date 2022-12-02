Чому насправді жінки імітують оргазм, і як зрозуміти обман

Чому жінки імітують оргазм?

Страх негативної оцінки (а що як партнер подумає, що я "фригідна" чи зі мною щось не так). "Хоч би все закінчилось якнайшвидше" (бо щось болить, є відчуття втоми, нецікаво, дуже довго, погана стимуляція). Страх образити партнера. Бажання підвищити самооцінку партнера. Переконання, що сексуальна жінка завжди має отримати оргазм (якщо я не отримую, то зі мною щось не так, а я ж хочу бути сексуальною). Щоб зберегти стосунки (без сексуальної комунікації в парі). Немає довіри до партнера, переживання про безпеку. Відсутність досвіду оргазмічності чи складнощі в досягненні оргазму. Нерозуміння важливості оргазму, звичка імітувати. Негативний досвід (спроба бути чесною не була сприйнята адекватно в минулому).

Як розпізнати обман, знаючи про ознаки оргазму

Головною ознакою сексуального збудження жінки вважають появу вагінальної змазки.

Малі статеві губи набухають, а великі - стоншуються та віддаляються від входу в піхву. Збільшується клітор та грудні залози, напружуються соски.

У фазі "плато" звужується вхідний отвір піхви на 30%, так звана "оргастична манжетка", а колір малих статевих губ змінюється, частішає дихання, підвищується тиск.

Якщо збудження не закінчиться оргазмом, то гіперемія клітора може спостерігатись до кількох годин. Якщо був оргазм, то клітор стає надмірно чутливим і жінки уникають його стимуляції.

Якщо оргазм був, то жінка завмиратиме, внаслідок концентрації на приємних відчуттях, що йдуть від генітальної зони, пізніше вони поширяться по всьому тілу, відчуватимуться скорочення м'язів входу в піхву та пульсація в області тазу.

М’язова напруга по всьому тілу збільшиться, оргастична манжетка скорочуватиметься. Почервоніння досягатиме максимальної інтенсивності.