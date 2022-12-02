RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему на самом деле женщины имитируют оргазм, и как понять обман

Фото: Почему женщины имитируют оргазм (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Женский оргазм – сложная "формула", которую не всем удается расшифровать. Какие только препятствия не стоят на пути к истинному удовольствию, ведь женщинам нужно приложить больше усилий, чтобы расслабиться и довериться ощущениям.

Почему некоторые женщины имитируют разрядку и как распознать обман, говорится на странице Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины.

Почему женщины имитируют оргазм?

  1. Страх негативной оценки (а что, как партнер, подумает, что я "фригидна" или со мной что-то не так).
  2. "Хоть бы все закончилось как можно быстрее" (потому что что-то болит, есть чувство усталости, неинтересно, очень долго, плохая стимуляция).
  3. Страх обидеть партнера.
  4. Желание повысить самооценку партнера.
  5. Убеждение, что сексуальная женщина всегда должна получить оргазм (если я не получаю, то со мной что-то не так, а я хочу быть сексуальной).
  6. Чтобы сохранить отношения (без сексуальной коммуникации в паре).
  7. Нет доверия к партнеру, переживания о безопасности.
  8. Отсутствие опыта оргазмичности или сложности в достижении оргазма.
  9. Непонимание важности оргазма, привычка имитировать.
  10. Негативный опыт (попытка быть честной не была воспринята адекватно в прошлом).

Как распознать обман, зная о признаках оргазма

Главным признаком сексуального возбуждения женщины считают появление вагинальной смазки.

Малые половые губы набухают, а большие - истончаются и удаляются от входа во влагалище. Увеличивается клитор и грудные железы, напрягаются соски.

В фазе плато сужается входное отверстие влагалища на 30%, так называемая оргастическая манжетка, а цвет малых половых губ меняется, учащается дыхание, повышается давление.

Если возбуждение не закончится оргазмом, гиперемия клитора может наблюдаться до нескольких часов. Если был оргазм, то клитор становится излишне чувствительным и женщины избегают его стимуляции.

Если оргазм был, то женщина будет замирать, вследствие концентрации на приятных ощущениях, идущих от генитальной зоны, позже они распространятся по всему телу, будут ощущаться сокращения мышц входа во влагалище и пульсация в области таза.

Мышечное напряжение по всему телу увеличится, оргастическая манжетка будет сокращаться. Покраснение будет достигать максимальной интенсивности.

Раньше мы писали, какого оргазма на самом деле не существует.

Также читайте о самых распространенных мифах о сексе, в которые в наше время стыдно верить.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосункиоргазминтим