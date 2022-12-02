Почему на самом деле женщины имитируют оргазм, и как понять обман

Женский оргазм – сложная "формула", которую не всем удается расшифровать. Какие только препятствия не стоят на пути к истинному удовольствию, ведь женщинам нужно приложить больше усилий, чтобы расслабиться и довериться ощущениям.
Почему некоторые женщины имитируют разрядку и как распознать обман, говорится на странице Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины.
Главным признаком сексуального возбуждения женщины считают появление вагинальной смазки.
Малые половые губы набухают, а большие - истончаются и удаляются от входа во влагалище. Увеличивается клитор и грудные железы, напрягаются соски.
В фазе плато сужается входное отверстие влагалища на 30%, так называемая оргастическая манжетка, а цвет малых половых губ меняется, учащается дыхание, повышается давление.
Если возбуждение не закончится оргазмом, гиперемия клитора может наблюдаться до нескольких часов. Если был оргазм, то клитор становится излишне чувствительным и женщины избегают его стимуляции.
Если оргазм был, то женщина будет замирать, вследствие концентрации на приятных ощущениях, идущих от генитальной зоны, позже они распространятся по всему телу, будут ощущаться сокращения мышц входа во влагалище и пульсация в области таза.
Мышечное напряжение по всему телу увеличится, оргастическая манжетка будет сокращаться. Покраснение будет достигать максимальной интенсивности.
Раньше мы писали, какого оргазма на самом деле не существует.
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