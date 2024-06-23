Почему на самом деле люди верят в суеверия и как работает магическое мышление
Суеверия заставляют людей верить, что определенные действия могут принести успех или неудачу, даже если это нелогично. Хотя для многих это приятные и безобидные ритуалы, для некоторых людей магическое мышление может стать разрушительным.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему люди склонны к вере в предрассудки и сверхъестественное.
Что такое волшебное мышление?
Магическим мышлением называют веру людей в то, что их мысли или действия могут повлиять на реальные события. Например, человек может думать, что определенные ритуалы или слова могут предотвратить неприятности или принести удачу.
Магическое мышление часто проявляется в формах религиозных или духовных ритуалов, традиций или предрассудков, передаваемых от семьи и друзей.
Суеверия можно разделить на три основные категории:
- вера в счастливые числа
- действия, которые привлекают удачу или защищают от беды
- использование счастливых предметов или талисманов.
Магическое мышление может быть как безвредным, так и мешающим. Некоторые люди используют его для повышения уверенности, считая, что чуть-чуть магии не повредит.
Но для других такое мышление может стать привычкой, и они начинают верить, что их мнения и действия действительно изменяют реальность.
Причины магического мышления
Магическое мышление часто развивается в младенческом возрасте, примерно с 2 до 5 лет. В этот период дети начинают осознавать сверхъестественные вещи, такие как призраки и духи, что становится особенно заметным во время праздников, таких как Хэллоуин.
С раннего возраста люди усваивают ритуалы и предрассудки своей культуры. Эти традиции часто передаются из поколения в поколение и сохраняются на протяжении всей жизни.
Также исследования показывают, что магическое мышление может пересекаться с религиозным. Ритуалы и традиции, связанные с религиозными или культурными верованиями, являются обычной практикой. Люди чувствуют комфорт и спокойствие от своих убеждений.
На протяжении жизни у людей развиваются разные механизмы для преодоления стресса и тревоги. Некоторые из этих механизмов, в частности, магическое мышление, могут помогать в детстве, но теряют свою эффективность во взрослом возрасте.
У некоторых людей магическое мышление может выйти из-под контроля и усиливать стресс и тревогу вместо того, чтобы их уменьшать.
Как преодолеть магическое мышление
Магическое мышление может служить источником спокойствия и давать ложное чувство контроля, особенно во время стресса.
Однако, если оно вызывает беспокойство в вашей жизни, стоит его поменять.
Что нужно сделать, чтобы преодолеть веру в суеверия:
- Определите, когда возникают мысли и что является причиной их появления.
- Произносите свои магические мысли вслух - это поможет осознать, насколько они бессмысленны.
- Постепенно отклоняйтесь от навязчивых ритуалов.
- Наблюдайте за своими мыслями без осуждения и оставайтесь в настоящем моменте.
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При написании материала были использованы следующие источники: Web MD, CPD Online College, The Conversation.