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Чому насіння інколи не сходить або проростає надто довго: 4 основні помилки

Чому не сходить насіння (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Насіння різних рослин проростає протягом певного періоду часу. До того ж практично неможливо скоротити тривалість цього процесу. Однак, важливо уникати помилок, щоб отримати гарний врожай.

Яких помилок варто уникати - читайте на Styler нижче.

Глибина посіву

У середньому вона повинна дорівнювати 2-3 діаметрам насіння. Якщо розмістити насіння надто глибоко, то паростку може не вистачити енергії для подолання шару ґрунту.

Зокрема, насіння деяких рослин дуже дрібне і для їх проростання необхідне світло. Тому їх потрібно сіяти поверхнево. До появи сходів ґрунт правильно зволожують, щоб не перемістити насіння з поверхні на глибину.

Температура

Часто місткості з розсадою розміщують на підвіконнях, де температура може бути на кілька градусів нижче за кімнатну. В результаті теплолюбні культури можуть з'являтися із затримкою або взагалі не зійти.

Ідеальний температурний режим для розсади вважається 24-26°C.

Полив

Розсада може також не зійти через нестачу вологи. Необхідно постійно підтримувати ґрунт зволоженим, не допускаючи жодного пересихання.

Також занадто частий і рясний полив призводить до застою вологи та загнивання насіння.

Час проростання

Інколи городники-початківці забувають, що час проростання різних видів однієї і тієї ж культури може відрізнятися. Особливо, якщо ви вирощуєте ранні і пізні сорти.

Раніше ми повідомляли, як поливати помідори, щоб гілки ламалися від плодів.

Також ми писали, коли висаджувати фруктові дерева в червні, щоб тішитися багатим врожаєм.

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