"Почему нельзя изменить это все?" Жена погибшего военного ВСУ растрогала сеть постом

Жена погибшего защитника Украины Михаила Чумаченко опубликовала в сети трогательный пост. Она рассказала, как проживала первые дни после потери любимого и как пытается вернуться к нормальной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост жени Екатерина Чижик в Facebook .

Что было самым трудным для женщины

По словам Екатерины, после потери мужа, самыми тяжелыми для нее были ночи. Все потому, что первые 10 дней после гибели мужа она не спала совсем.

"Ночи являются тяжелым испытанием во время обитания горя. Мысли не дают покоя "а если бы…", "почему сейчас?", "Почему нельзя изменить все это?", "А могла ли я что-то изменить?", "Зачем ты меня здесь оставил одну?" - написала Екатерина.

Также женщина поделилась, что все время после гибели любимого с ней дома оставался кто-то из родных. Однако сейчас она учится оставаться дома сама.

Екатерина Чижик с мужем (фото: facebook.com/Екатерина Чижик)

Она отметила, что спасительными для нее были прогулки и общение с друзьями. В частности, вечером с подругой они проходили пешком от 5 до 10 км.

"Это время на воспоминания или молчание вместе. Именно для меня общение стало спасительным, потому что одновременно с гибелью мужа дочь поступила в университет во Львов, а наше общение это сузило до телефонной и видеосвязи. А круг общения изменился со страхами окружения говорить со мной о моей боли", - написала женщина.

Екатерина добавила, что работает сейчас с психологом и врач помог ей вернуть в жизнь сон. Но полноценным его трудно назвать до сих пор.

"Появилась традиция здороваться с фото Миши, или проговаривать вслух произошедшее за день и какие-то внутренние ритуалы перед и во время сна… Так перед сном я пью чай в гостиной недалеко от его портретов, которых у меня теперь много", - добавила Екатерина.

Что известно о Михаиле Чумаченко

44-летний подполковник Михаил Чумаченко был военным в запасе и мобилизовался в ВСУ в марте 2022-го и возглавил отряд спецназначения.

Михаил Чумаченко являлся подполковником воинской части А4788, командиром отряда поддержки спецопераций. Вместе с женой, известным волонтером из Днепра Екатериной Чижик, активно занимался волонтерской деятельностью.

У Чумаченко был опыт службы в разведывательных подразделениях и органах управления разведки. В то же время обладал отличными тактическими и боевыми способностями, позволяющими ему выполнять задачи вовремя и по сохранению личного состава подчиненных подразделений.