Чому не можна зливати рідину з банок з консервованим горошком: відповідь вас здивує

Що міститься в рідині від консервованого горошку?

Рідина, в якій зберігається горошок, виконує кілька важливих функцій. Вона:

Допомагає зберігати структуру та свіжість горошку під час тривалого зберігання.

під час тривалого зберігання. Містить вітаміни та мінерали , які виділяються з бобових під час термічної обробки та консервації. Серед них - вітамін C, вітаміни групи B, калій і магній.

, які виділяються з бобових під час термічної обробки та консервації. Серед них - вітамін C, вітаміни групи B, калій і магній. Надає стравам легкого солонуватого смаку, який можна використовувати для кулінарних експериментів.

Що ви втрачаєте, зливаючи рідину?

За оцінками експертів, близько 20-30% вітамінів і мікроелементів переходять із горошку в рідину під час консервації. Таким чином, якщо ви зливаєте цю рідину, то позбавляєте себе частини корисних речовин, які могли б потрапити у ваш організм.

Окрім того, рідина є чудовою основою для приготування:

Супів. Вона додає стравам насиченого смаку.

Вона додає стравам насиченого смаку. Соусів чи заправок. Легка солоність і аромат рідини можуть стати чудовим доповненням до страв.

Легка солоність і аромат рідини можуть стати чудовим доповненням до страв. Тісто для випічки. У веганській кулінарії рідину з консервованого горошку часто використовують для заміни яєць у рецептах.

Коли рідину краще зливати?

Якщо на етикетці консерви ви бачите наявність штучних добавок, консервантів або підсолоджувачів, тоді рідину краще зливати, адже вона може містити небажані хімічні компоненти.

Щоб уникнути цього, обирайте горошок із натуральним складом – воду, сіль та самі бобові. У цьому випадку рідину можна безпечно використовувати в кулінарії або навіть споживати окремо.

Де можна застосувати рідину

Застосування в косметології

Завдяки вітамінам і мікроелементам, рідину можна використовувати як основу для домашніх масок для обличчя, які живлять шкіру.

Економія ресурсів

Використання рідини з консервів у кулінарії зменшує харчові відходи, що робить вас більш екологічно свідомими.

Якщо ви все ж таки звикли зливати рідину з консервованого горошку, спробуйте наступного разу залишити її та додати в суп чи соус. Результат вас приємно здивує.

Пам’ятайте: продукти можуть бути значно кориснішими, ніж здається на перший погляд. Не знецінюйте те, що може зробити ваш раціон багатшим і здоровішим!