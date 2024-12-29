Почему нельзя сливать жидкость из банок с консервированным горошком: ответ вас удивит

Консервированный горошек - популярный и удобный продукт, часто используемый в салатах, супах и гарнирах. Но знали ли вы, что жидкость из банки с горошком может быть не менее полезной, чем сами бобовые? Большинство людей привыкли сливать ее в раковину, даже не задумываясь, что вместе с ней теряют ряд ценных свойств.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему жидкость из банки от горошка не надо сливать.
Жидкость, в которой хранится горошек, выполняет несколько важных функций. Она:
По оценкам экспертов, около 20-30% витаминов и микроэлементов переходят из горошка в жидкость во время консервации. Таким образом, если вы сливаете эту жидкость, то лишаете себя части полезных веществ, которые могли бы попасть в ваш организм.
Кроме того, жидкость является отличной основой для приготовления:
Если на этикетке консервы вы видите наличие искусственных добавок, консервантов или подсластителей, тогда жидкость лучше сливать, ведь она может содержать нежелательные химические компоненты.
Чтобы избежать этого, выбирайте горошек с натуральным составом - воду, соль и сами бобовые. В этом случае жидкость можно безопасно использовать в кулинарии или даже потреблять отдельно.
Применение в косметологии
Благодаря витаминам и микроэлементам, жидкость можно использовать как основу для домашних масок для лица, которые питают кожу.
Экономия ресурсов
Использование жидкости из консервов в кулинарии уменьшает пищевые отходы, что делает вас более экологически сознательными.
Если вы все же привыкли сливать жидкость из консервированного горошка, попробуйте в следующий раз оставить ее и добавить в суп или соус. Результат вас приятно удивит.
Помните: продукты могут быть значительно полезнее, чем кажется на первый взгляд. Не обесценивайте то, что может сделать ваш рацион богаче и здоровее!
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