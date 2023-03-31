Чому не можна замовляти напої під час перельотів: стюардеса розкрила таємницю авіакомпаній

Чому напої на борту небезпечні

Стюардеса розповіла, що ніколи не варто замовляти напій у самому літаку, адже цистерни з водою майже не чистять, і це небезпечно. Це стосується чаю, кави та гарячого шоколаду.

Останній - дуже популярний напій, і мандрівники часто замовляють його разом із шоколадною плиткою чи мафіном. Цікаво, що частіше гарячий шоколад обирають жінки, а от чоловіки надають перевагу каві або чаю.

Авіакомпанії можуть переконувати своїх клієнтів у тому, що регулярно проводять перевірку запасів води, однак, за словами стюардеси, на це потрібно 6-9 місяців. Тому навряд чи хтось робитиме це регулярно.

Американська бортпровідниця Кет Камалані додала, що не варто вживати рідину на борту, якщо вона не в банці чи пляшці. У Центр продовольчої політики Міському університеті Нью-Йорка провели дослідження та виявили, що багато авіакомпаній постачали пасажирам нездорову воду.

Натомість пасажири можуть піти в Starbucks, взяти безкоштовну воду та зробити собі напій самостійно. Таким чином ви убезпечите себе від отруєння. Така ініціатива поширюється не лише Starbucks, а на будь-яку кав'ярню в аеропорту. А от пакетик чаю або кави можна взяти на борту.