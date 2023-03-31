Почему нельзя заказывать напитки во время перелетов: стюардесса раскрыла тайну авиакомпаний

Почему напитки на борту небезопасные

Стюардесса рассказала, что никогда не стоит заказывать напиток в самом самолете, ведь цистерны с водой почти не чистят, и это небезопасно. Это касается чая, кофе и горячего шоколада.

Последний - очень популярный напиток, и путешественники часто заказывают его вместе с шоколадной плиткой или маффином. Интересно, что чаще горячий шоколад выбирают женщины, а вот мужчины предпочитают кофе или чай.

Авиакомпании могут убеждать своих клиентов в том, что регулярно проводят проверку запасов воды, однако, по словам стюардессы, на это уходит 6-9 месяцев. Поэтому вряд ли кто-нибудь будет делать это регулярно.

Американская бортпроводница Кэт Камалани добавила, что не стоит употреблять жидкость на борту, если она не в банке или бутылке. В Центр продовольственной политики Городском университете Нью-Йорка провели исследования и обнаружили, что многие авиакомпании снабжали пассажиров нездоровой водой.

Вместо этого пассажиры могут пойти в Starbucks, взять бесплатную воду и сделать себе напиток самостоятельно. Таким образом вы обезопасите себя от отравления. Такая инициатива распространяется не только на Starbucks, а на любое кафе в аэропорту. А вот пакетик чая или кофе можно взять на борту.