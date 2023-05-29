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Чому не можна їсти те, що приготувала хвора чи нещасна людина

Чому хворим та нещасним людям не варто готувати їжу (фото: freepik com)
Автор: Styler

Приготовлена домашня їжа - це не лише калорії та смак. Це ще й енергетика людини, яка приготувала страву. І багато в чому користь їжі залежить від того, в якому стані вона була приготовлена. Особливо, якщо у нас є емоційний зв'язок із людиною, яка готувала.

Чому не можна їсти їжу, яку готувала хвора чи нещасна людина – читайте нижче.

Що не так з приготуванням їжі

Напевно, ви неодноразово стикалися з тим, що ваші близькі, які готують добре, несподівано зробили несмачний обід. Або після їди раптово почалася печія.

Або кухар з улюбленого кафе, яке завжди радує смачними стравами, приготував щось не у своєму стилі і їсти це неможливо. Все свіже і за технологією, але смак зовсім не той.

Справа може бути зовсім не в продуктах чи порушенні рецептів, технології чи ще чомусь. Зазвичай уся справа – у настрої кухаря. Саме від цього чинника залежить дуже багато.

Чому настрій впливає на їжу

У стані гострого горя людина передає власну енергетику продуктам. Змінюються їх органолептичні властивості, змінюється смак, змінюється абсолютно все.

Такий самий ефект часто спостерігається і в ситуації, коли біля плити стоїть людина з тяжкою хворобою.

Їжа може стати несмачною навіть у досвідченого кухаря. А якщо вас намагається пригостити зла людина, можна навіть отруїтися – енетрична нервова система відреагує на таке "частування".

У давнину категорично заборонялося брати їжу у хворих, нещасних чи бідних - вважалося, що з їжею можна забрати й чужий негатив.

Їжа – це енергія, а не лише калорії. Це "емоційна енергія", яка може впливати на багато чого.

Не дарма кажуть, що з поганим настроєм на кухню краще не ходити - і це правда, тому що від такої їжі й живіт болітиме, і печія можлива.

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