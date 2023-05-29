Почему нельзя есть то, что приготовил больной или несчастный человек

Что не так с приготовлением еды

Наверняка вы неоднократно сталкивались с тем, что ваши близкие, которые готовят хорошо, неожиданно сделали невкусный обед. Или после еды внезапно началась изжога.

Или повар из любимого кафе, который всегда радует вкусными блюдами, приготовил что-то не в своем стиле и есть это невозможно. Все свежее и по технологии, но вкус совершенно не тот.

Дело может быть совсем не в продуктах или нарушении рецептов, технологии или еще чего-то. Обычно все дело - в настроении повара. Именно от этого фактора зависит очень многое.

Почему настроение влияет на еду

В состоянии острого горя человек передает свою энергетику продуктам. Меняются их органолептические свойства, меняется вкус, меняется абсолютно все.

Такой же эффект часто наблюдается и в ситуации, когда у плиты стоит человек с тяжелой болезнью.

Еда может стать невкусной даже у опытного повара. А если вас пытается угостить злой человек, можно даже отравиться - энетрическая нервная система отреагирует на такое "угощение".

В древние времена категорически запрещалось брать еду у больных, несчастных или бедных - считалось, что с пищей можно забрать и чужой негатив.

Еда - это энергия, а не только калории. Это "эмоциональная энергия", которая может влиять на очень многое.

Не зря говорят, что с плохим настроением на кухню лучше не ходить - и это правда, так как от такой еды и живот болеть будет, и изжога возможна.