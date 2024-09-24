Чому не можна їсти гарячий хліб: важливе попередження для всіх любителів свіжої випічки

Гарячий хліб та його вплив на здоров'я. Чи замислювалися ви, чи не шкідливо їсти гарчу випічку для організму, навіть якщо дуже хочеться. Лікарі стверджують, що їсти гарячий виріб дуже небезпечно та некорисно для здоров'я.

Чому ж не можна їсти випічку, коли вона гаряча - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому не можна їсти свіжоспечений хліб?

Свіжоспечений, ще теплий коровай, тільки-но з печі, так і спокушає відламати шматочок і скуштувати. Аромат свіжого хліба пробуджує апетит і активізує роботу шлунка, тому важко встояти перед такою спокусою. Однак лікарі одностайно застерігають: вживати теплий, щойно спечений хліб небезпечно.

Лікарі вважають вживання гарячого хліба небезпечним з кількох причин:

Труднощі з травленням

Теплий хліб має клейку текстуру, що ускладнює його розщеплення і засвоєння в шлунку. Це може викликати важкість, здуття, або навіть порушення роботи шлунково-кишкового тракту.

Підвищений рівень кислотності

Гарячий хліб може стимулювати надмірне виділення шлункового соку, що підвищує кислотність і може призвести до дискомфорту або навіть загострення гастриту чи виразки.

Формування газів

Щойно спечений хліб продовжує процеси ферментації, які можуть викликати підвищене газоутворення і здуття.

Ризик набору ваги

Гарячий хліб сприяє швидкому підвищенню рівня інсуліну в крові, що може призводити до швидшого накопичення жирових відкладень.

Який хліб ідеально їсти?

Рекомендується почекати кілька годин, щоб хліб охолов. Ідеально - їсти вчорашній хліб. Він не тільки менш впливає на збільшення ваги, але й легше засвоюється шлунком.

Який хліб можна їсти (фото: freepik.com)

Який хліб найкорисніший?

У більшості дорослих людей кишківник сильно забруднений. Імунна система не має сил нейтралізувати стільки бактерій, скільки живе в забрудненому організмі. Клітковина відмінно виводить їх, звільняючи кишківник. Ба більше, вона необхідна для корисних мікроорганізмів, які виробляють ферменти.

У грубих сортів пшеничного хліба клітковини у два рази більше, ніж в білому хлібі, а в житньому - в п'ять разів. Багата клітковиною також випічка з висівками, цільнозернова.

Таким чином, неважко здогадатися, що найкориснішим є житній чорний хліб, друге місце займають вироби з темної муки грубого помелу, які багаті вітамінами і біологічно активними речовинами. Сердечникам корисний ахлорідний хліб і обдирний без солі. Діабетикам можна їсти лише хліб з пониженим вмістом вуглеводів - житній, білково-пшеничний, білково-висівковий хліб.

