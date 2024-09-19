Тренер розказав, як визначити, що у вас ожиріння та як цього уникнути

У 2013 році американська медична асоціація розпалила суперечки, класифікувавши ожиріння як хворобу. Зазвичай використовують ІМТ (індекс маси тіла), щоб класифікувати степінь ожиріння. Але цей метод не найкращим способом визначає конституцію тіла, тобто процент жиру.

Як саме визначити, що у вас ожиріння, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка в Facebook.

Як розрахувати ІМТ (індекс маси тіла)?

Приклад: для людини зі зростом 176 см і вагою 70 кг.

Спочатку обчислюємо квадрат зросту: 1,76 м × 1,76 м = 3,09 м². Далі ділимо масу тіла на отримане число: 70 кг / 3,09 м² = 22,6.

Отриманий ІМТ: 22,6.

Оцінка ІМТ:

18,5 - 25: норма.

25 - 30: надмірна вага.

Понад 30: ожиріння.

Проте варто враховувати, що ІМТ не визначає склад тіла. Наприклад, у спортсмена вагою 90 кг більше м'язової маси, тоді як у людини тієї ж ваги, яка не займається спортом, буде більше жирових відкладень. Однак, класифікація ожиріння насамперед створена для попередження про ризики для здоров’я.

Чи завжди фізична активність допомагає?

Деякі люди мають генетичну схильність до ожиріння, але це не означає, що вони набирають вагу від повітря чи води. Основна причина ожиріння – надмірне споживання калорій. Навіть у популяціях мисливців-збирачів ожиріння практично відсутнє, хоча сьогодні майже 2 мільярди людей страждають на зайву вагу або ожиріння.

Енергетичний баланс:

Позитивний енергетичний баланс: зайві калорії відкладаються у вигляді жиру.

Негативний баланс: жир використовується для забезпечення енергії, якщо її не вистачає з їжі.

Фактори, що впливають на енергетичний баланс: гормони, харчування, стрес, стан мікробіому кишківника, фізична активність. Основний винуватець ожиріння – перероблена їжа з високим вмістом цукру та низьким вмістом клітковини.

Чи допомагають вправи для схуднення?

Фізичні вправи не завжди є ефективним способом для втрати ваги, оскільки калорії, витрачені на фізичну активність, зазвичай менші за ті, що надходять з їжею. Наприклад, після тренування ми часто відчуваємо голод і можемо з'їсти більше, ніж витратили. Крім того, після важкого тренування люди зазвичай відчувають втому і можуть знижувати свою активність вдома.

Навіть якщо ви пройдете 3 км (4-5 тисяч кроків), то спалите лише 100 ккал, тоді як плитка шоколаду (100 г) містить 550 ккал. Дослідження показують, що деякі люди, які тренуються, не завжди компенсують це підвищеним споживанням їжі або зниженням активності протягом дня, але це дуже індивідуально.

Якщо щодня додатково проходити 3 км, то за рік можна втратити або не набрати всього 2 кг. Загалом, втрата ваги через фізичні вправи відбувається значно повільніше, ніж через дієту. Організм швидко адаптується до фізичних навантажень і з часом витрачає менше калорій на ту ж саму активність.

Висновок:

Для ефективного контролю ваги головне - це збалансоване харчування і контроль калорій, а фізична активність може бути лише додатковим інструментом.