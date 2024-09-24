Почему нельзя есть горячий хлеб: важное предупреждение для всех любителей свежей выпечки

Горячий хлеб и его влияние на здоровье. Задумывались ли вы, не вредно ли есть горячую выпечку для организма, даже если очень хочется. Врачи утверждают, что есть горячее изделие очень опасно и бесполезно для здоровья.

Почему же нельзя есть выпечку, когда она горячая - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему нельзя есть свежеиспеченный хлеб?

Свежеиспеченный, еще теплый каравай, как только из печи, так и соблазняет отломить кусочек и отведать. Аромат свежего хлеба пробуждает аппетит и активизирует работу желудка, поэтому трудно устоять перед таким соблазном. Однако врачи единодушно предостерегают: употреблять теплый, только что испеченный хлеб опасно.

Врачи считают употребление горячего хлеба опасным по нескольким причинам:

Трудности с пищеварением

Теплый хлеб имеет клейкую текстуру, что затрудняет его расщепление и усвоение в желудке. Это может вызвать тяжесть, вздутие или даже нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Повышенный уровень кислотности

Горячий хлеб может стимулировать чрезмерное выделение желудочного сока, что повышает кислотность и может привести к дискомфорту или даже обострению гастрита или язвы.

Формирование газов

Только спеченный хлеб продолжает процессы ферментации, которые могут вызвать повышенное газообразование и вздутие.

Риск набора веса

Горячий хлеб способствует быстрому повышению уровня инсулина в крови, что может приводить к более быстрому накоплению жировых отложений.

Какой хлеб идеально есть?

Рекомендуется подождать несколько часов, чтобы хлеб охладел. Идеально - есть вчерашний хлеб. Он не только менее влияет на увеличение веса, но и легче усваивается желудком.

Какой хлеб можно есть (фото: freepik.com)

Какой хлеб самый полезный?

У большинства взрослых людей кишечник сильно загрязнен. Иммунная система не в силах нейтрализовать столько бактерий, сколько живет в загрязненном организме. Клетчатка отлично выводит их, освобождая кишечник. Более того, она необходима для полезных микроорганизмов, производящих ферменты.

В грубых сортов пшеничного хлеба клетчатки в два раза больше, чем в белом хлебе, а в ржаном - в пять раз. Богатая клетчаткой также выпечка с отрубями, цельнозерновая.

Таким образом, нетрудно догадаться, что самым полезным является ржаной черный хлеб, второе место занимают изделия из темной муки грубого помола, богатые витаминами и биологически активными веществами. Сердечникам полезен охлородный хлеб и обдираемый без соли.

Диабетикам можно есть только хлеб с пониженным содержанием углеводов - ржаной, белково-пшеничный, белково-отрубной хлеб.